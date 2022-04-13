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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭9/300

曾主導友俄政策 德國總統欲訪烏克蘭遭拒

2022/4/13 05:10（4/13 10:53 更新）
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德國總統史坦麥爾原本打算拜訪烏克蘭，但因過去與俄國關係友好，被烏克蘭拒訪。（圖取自facebook.com/Bundespraesident.Steinmeier）
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（中央社記者林育立柏林12日專電）德國總統史坦麥爾原本打算拜訪烏克蘭，但因過去與俄國關係友好，被烏克蘭拒訪。

德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）今天出訪華沙，感謝波蘭為烏克蘭難民的付出。俄國入侵烏克蘭一個半月以來，波蘭已經接納了260萬名的難民。

史坦麥爾會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda）後透露，他原本打算與波蘭和立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海國家總統一起訪問烏克蘭首都基輔，向烏克蘭表達歐洲的強烈支持。

不過，他承認「自己想去，但得知基輔不希望他去」。

「畫報」（Das Bild）等德國媒體盛傳，由於史坦麥爾過去與俄國關係友好，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）因此拒絕他訪問。

史坦麥爾出任總統前，曾當過前總理施若德（Gerhard Schröder）的辦公室主任，梅克爾（Angela Merkel）執政時也擔任過兩任外長，主導對俄政策將近15年。

史坦麥爾任內主張與俄羅斯保持對話，稱俄國是「不可或缺的夥伴」。即便俄國2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），他仍不顧波蘭、烏克蘭等國的警告，全力推動北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），造成德國與東歐國家關係緊張。

不過，史坦麥爾近年已改變立場。今年2月，他在連任總統的就職演說要求俄國蒲亭（Vladimir Putin）「解開烏克蘭頸子上的枷鎖」，從烏克蘭邊境撤軍，指世界上沒有一個國家有權毀掉烏克蘭的自決和獨立。

上週，他坦承自己當年錯估情勢，並嚴厲批評蒲亭「為了帝國大夢和妄想，徹底毀掉俄國的經濟、政治和道德」。

德國大報「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）評論說，烏克蘭拒絕史坦麥爾訪問，可見德國聲望在東歐下滑的程度；北溪2號管線將永沉波羅的海海底，成了施若德和梅克爾政府錯誤的紀念碑。（編輯：陳政一）1110413

北溪天然氣管線連接德國與俄羅斯，德國已中止北溪2號管線最終審查程序。（中央社製圖）
北溪天然氣管線連接德國與俄羅斯，德國已中止北溪2號管線最終審查程序。（中央社製圖）
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