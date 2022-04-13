衛星照曝俄軍重新部署 朝烏東推進

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（中央社基輔13日綜合外電報導）美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）11日拍攝的衛星照片顯示，俄軍正重新部署，朝烏克蘭東部推進。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，透過衛星照片觀察到，由俄羅斯西部貝爾哥羅德州（Belgorod）索洛提鎮（Soloti）和瓦盧伊基鎮（Valuyki）通往烏克蘭邊界的主要高速公路和通道，一路有俄軍前進。

根據衛星照片，在索洛提和其他俄國城鎮杜布羅夫卡（Dubrovka）、比留奇（Biriuch）與列奧諾夫卡（Leonovka）附近的原野和農地，可看到俄方出動了數十輛裝甲車、帶有帳篷的軍隊和支援裝備。列奧諾夫卡距烏克蘭邊界約8公里。

在邊界另一側的烏東境內，可看到好幾列載有軍事裝備的車隊出現在維利胡瓦特卡（Vilkhuvatka）附近的高速公路上。根據馬薩爾科技，在頓巴斯（Donbas）和附近地區11日也可看到其他的俄軍車隊。

馬薩爾科技指出，總計這些車隊共有200多部車輛，包括坦克車、裝甲運兵車、牽引砲和支援裝備。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110413