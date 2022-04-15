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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄軍攻占烏南刻松市 雙方再交換戰俘

2022/4/15 19:37（4/15 20:54 更新）
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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，已在該國南部與俄羅斯交換若干名戰俘。俄國入侵部隊在烏南獲得至今最大戰果，包括奪取重要城市刻松，並加以固守。

烏克蘭國防部指出：「歷經緊張談判後，雙方達成在波薩德-波克羅夫斯科耶村（Posad-Pokrovskoye）附近換俘的協議。我們在當地釋放了4名俄軍人員，換回我方5名人員。」

俄軍攻占的烏南刻松市（Kherson）乃是刻松州的行政首府，今天宣布換俘的地點波薩德-波克羅夫斯科耶村就在刻松州。

烏克蘭政府昨天才宣布，已進行自俄軍2月24日入侵以來的第4次換俘。副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指出，當天換回的烏方人員共有30名。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）本週表示，願交出親俄大亨梅維楚克（Viktor Medvedchuk），來與俄方換俘。

梅維楚克是烏克蘭最富有的人之一，在逃離軟禁數小時後，又遭基輔當局逮捕。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1110415

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