烏克蘭控俄攻擊疏散平民 俄羅斯指烏炮擊建築與學校

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭15日表示，俄羅斯攻擊從烏國東部疏散平民的巴士，造成7人死亡，逾20人受傷。（圖取自t.me/prokuratura_kharkiv）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，俄羅斯攻擊從烏國東部疏散平民的巴士，造成7人死亡，逾20人受傷。俄方則指控烏軍炮擊俄國西部貝爾哥羅德州一個村莊的建築和學校。

烏克蘭檢察總長辦公室在社交媒體發布聲明稱：「4月14日，俄軍對伊久姆（Izium）地區波洛瓦村（Borova）載運平民的疏散巴士開火。」

「初步資料顯示，有7人死亡，另有27人受傷。」

烏克蘭當局一直敦促烏國南部和東部頓巴斯地區（Donbas）民眾，在俄羅斯大規模進攻前，趕緊向西移動。

俄軍上週被控攻擊烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）用來疏散平民的火車站，造成50多人死亡。

烏克蘭東部情勢越來越岌岌可危，基輔13日停止所有疏散行動，稱人道走廊沿線局勢很不安全。

另俄羅斯塔斯社（TASS）今天援引地方當局的話報導，烏克蘭14日炮擊貝爾哥羅德州（Belgorod）的一個俄國村莊，致20多棟座建築和一所學校受損。

路透社無法獨立核實這項報導。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110415