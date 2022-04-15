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俄警告芬蘭和瑞典 若加入北約將引發「後果」

2022/4/15 19:45（4/15 20:54 更新）
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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天警告，一旦芬蘭和瑞典加入美國為首的北大西洋公約組織（NATO），將招致「後果」；莫斯科也要求華府停止向烏克蘭運送武器，否則將影響區域與國際安全。

俄軍侵略烏克蘭行動，導致芬蘭和瑞典的民間與政壇輿論針對長期以來的「軍事不結盟」政策出現戲劇性轉變。

芬蘭本週表示，將在數週內決定是否申請加入北約；瑞典也在討論加入北約相關議題。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）透過聲明表示：「抉擇取決於瑞典和芬蘭當局，但他們應該了解，這項舉措對我們的雙邊關係和歐洲整體安全架構會有何影響。」

沙卡洛娃批評，瑞典和芬蘭加入北約，「不可能有助提升其國際聲望」。

她還說，兩國既有的不結盟政策「提供了可靠的安全水準」，且北約軍事同盟成員地位也「無助提升芬蘭與瑞典的國家安全。這兩國將發現，它們被推上北約最前線。」

俄羅斯總統蒲亭親信、國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）昨天警告，倘若瑞典和芬蘭加入北約，俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，其中包括部署核武。

另一方面，「華盛頓郵報」（Washington Post）今天報導，莫斯科已警告美國，若華府持續向烏克蘭提供武器，將引來「難以逆料後果」。

華郵引述莫斯科給華府的外交照會文件稱：「我們呼籲美國及其盟國停止不負責任的軍事化烏克蘭行動，此舉可能為區域和國際安全帶來難以逆料後果。」（譯者：施施/核稿：劉學源）1110415

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