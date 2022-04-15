傳法國總統大選後 歐盟再就俄石油禁運協商

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（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）歐洲官員正在草擬禁止進口俄羅斯石油產品的計畫，這是懲罰俄國入侵烏克蘭目前最具爭議的措施，據信歐盟24日後才會就是否禁運俄石油協商，以免影響法國總統大選。

「紐約時報」（The New York Times）報導，歐盟這個月初首度禁止進口俄國煤炭，在過渡期4個月後才會生效。歐盟官員和外交官表示，歐盟現在可能會對俄國石油分階段實施禁令。此作法尤其讓德國有時間安排替代的供應商。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir V. Putin）昨天坦承，西方國家已經實施的制裁，傷害了俄國重要的能源產業。

官員表示，最快將在法國總統第二輪投票4月24日後，歐盟各國領袖才會對石油禁運令提案進行協商，以確保石油價格上漲的影響不會拉抬極右派國民聯盟（RN）瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和損害現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）的選情。

在俄羅斯準備重新對烏東發動攻勢之際，時間表就跟禁令細節一樣重要，也顯示需要邊緣策略來說服所有歐盟27國同意採取先前無法想像的措施。

但因未獲授權討論此事而要求匿名的官員和外交官表示，他們認為儘管沒有所謂的觸發事件發生，像是布查鎮（Bucha）屠殺案這樣的另一個重大新聞事件，感覺歐盟依舊會採取這項措施的可能性愈來愈強烈。發生像是布查鎮屠殺案這類型的事件，可能會推動決定落實石油禁令。

歐盟正面臨盟友要求停止向俄國買石油的龐大壓力。歐盟從俄國2月24日入侵烏克蘭至今，已經實施5輪嚴厲的金融制裁。目前歐盟不考慮禁止進口俄國天然氣，因為它們依然對重要的歐洲經濟體相當重要，尤其是德國。

但也有少數歐盟國家對於禁止進口俄國石油，將帶來的經濟後果準備不足。俄國是歐盟最大石油供應國，2020年歐盟1/4的原油和石油產品供應來自俄國。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110415