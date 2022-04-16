美國務院：俄烏戰爭恐持續至年底

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美國國務卿布林肯告訴歐盟盟友，美國認為俄國在烏克蘭境內的軍事行動可能會持續至2022年底。（美國國務院提供）

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴美國有線電視新聞網（CNN），華府認為俄羅斯與烏克蘭的戰爭恐怕會持續至年底，正盡一切可能讓戰事儘快落幕。

CNN稍早引述消息來源披露，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴歐盟盟友，美國認為俄國在烏克蘭境內的軍事行動可能會持續至2022年底。

被問到俄烏戰事拖到年底的可能性時，普萊斯回答：「這有可能。我們正努力在做的是縮短衝突時間。」

普萊斯還說，他們認為能縮短戰爭的方法包括強化烏克蘭在談判桌上的立場、提供維安協助，以及用制裁手段對俄羅斯施壓。

他說：「最終應能達成外交協議，來結束這場毫無意義的暴力和侵略行動。」

俄羅斯在2月24日對烏克蘭發動軍事行動，聲稱是為讓烏克蘭「去納粹化、去軍事化」，並回應烏東頓巴斯（Donbas）兩親俄地區要求協助對抗基輔政府軍增強的攻擊。

俄國國防部聲稱，這場「特別行動」目標僅針對烏克蘭軍事設施，但後來指控烏克蘭軍方採用典型的恐怖主義手法，像是躲在平民背後，或是在平民區部署武器系統。

美國和其盟友對於俄國侵烏發起全面制裁，並提供基輔當局武器抗敵。

美國總統拜登13日宣布對烏克蘭加碼8億美元軍援。五角大廈宣布，白宮批准的最新一批軍援清單包括11架Mi-17直升機、300架「彈簧刀」（Switchblade）式無人機、18門155毫米榴彈砲與4萬發砲彈，以及化學防護裝具。其中Mi-17直升機是美國原本要提供給垮台前阿富汗政府的軍備。

除此之外，還有200輛M113裝甲運兵車、10套AN/TPQ-36反火炮雷達系統、500枚「標槍」（Javelin）反戰車飛彈和3萬副防彈背心及頭盔。

俄羅斯對烏克蘭發動攻擊以來，美國軍事援助烏克蘭的金額此前已達17億美元。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1110416