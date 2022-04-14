美加碼8億美元軍援 烏克蘭稱重創俄羅斯軍艦

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俄羅斯入侵烏克蘭已50天，烏克蘭搜救人員在遭轟炸的切爾尼戈夫（Chernigiv）持續搜救。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔14日綜合外電報導）美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基通話後，宣布對烏克蘭的8億美元新軍事援助計畫；烏克蘭14日稱發射2枚飛彈擊中俄羅斯軍艦，但俄方稱船艦因為不明原因起火，彈藥爆炸。

●拜登與澤倫斯基通話 加碼8億美元軍援烏克蘭

美國總統拜登13日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話約一小時後，宣布對烏克蘭的8億美元（約新台幣232億元）新軍事援助計畫，包括武器、彈藥、裝甲運兵車和直升機等軍援。

美國五角大廈宣布，白宮批准的最新一批軍援清單包括11架Mi-17直升機、300架「彈簧刀」（Switchblade）式無人機、18門155毫米榴彈砲及4萬發砲彈，以及化學戰防護裝具。其中Mi-17直升機是美國原本要提供給垮台前阿富汗政府的軍備。

除此之外，還有200輛M113裝甲運兵車、10套AN/TPQ-36反火炮雷達系統、500枚「標槍」（Javelin）反戰車飛彈和3萬副防彈背心及頭盔。

●美考慮派高官訪烏克蘭 傳可能是國務卿或防長

知情人士表示，美國高層正考慮派一名內閣高層官員赴烏克蘭首都基輔，以示美方高層與烏克蘭同在。

路透社引述這名消息人士說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）或國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）都是可能無預警訪問基輔的人選，但不太可能是總統拜登。

●德烏齟齬加深 蕭茲稱沒打算訪問基輔

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）13日表示，短期內沒有到烏克蘭首都基輔訪問的計畫；烏克蘭不滿柏林不願提供重武器，還拒絕德國總統到訪，兩國關係近期惡化。

烏克蘭以德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）與莫斯科高層的長年關係及與俄羅斯的天然氣計畫為由，拒絕史坦麥爾到訪，成為引爆爭執的導火線。

德國總統史坦麥爾12日證實，本排定與波蘭及波羅的海3國領袖一同訪問烏克蘭，但被基輔當局以「不受歡迎」為由賞閉門羹。

●瑞典芬蘭若加入北約 俄揚言在波羅的海區部署核武

俄羅斯總統蒲亭親信、國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）14日警告，倘若瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，其中包括部署核武。

芬蘭和瑞典正在考慮是否加入北約。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）13日表示，芬蘭將在未來幾周做出決定。

麥維德夫表示，瑞典和芬蘭若加入北約，俄羅斯恐必須強化波羅的海的陸、海、空軍軍力，以維持軍事平衡。

他也指出，不會再討論波羅的海地區「無核」，明白提及核子威脅。

●俄軍艦「莫斯科號」嚴重受損 烏克蘭指遭飛彈攻擊

俄羅斯官方媒體14日報導，一艘在黑海的俄羅斯軍艦因彈藥爆炸「嚴重受損」。烏克蘭官員表示，這艘軍艦是遭到飛彈攻擊。

據俄羅斯國防部說法， 莫斯科號飛彈巡洋艦 莫斯科號小百科 名稱：莫斯科號（蘇聯時期名為「光榮」號）

型號：光榮級巡洋艦

角色：俄羅斯海軍黑海艦隊的旗艦

下水：1979年

服役：1983年1月成軍

噸位：12,490噸

長度：186.4公尺

最寬：20.8公尺

時速：32節（約59公里／小時）

武裝：S-300等防空飛彈、反艦飛彈、艦砲、魚雷等 看更多 關閉 （Moskva）先是起火燃燒，此後船上彈藥爆炸，人員全數疏散，目前起火原因不明。

烏克蘭官員則稱，敖德薩（Odesa）一帶的海王星（Neptune）反艦砲台對莫斯科號造成2次打擊，使這艘186公尺長的巡洋艦起火燃燒。

俄羅斯官媒14日報導，其黑海艦隊旗艦「莫斯科號」因彈藥爆炸「嚴重受損」。（圖取自維基共享資源；作者Ministry of Defence，CC BY 4.0）

●俄從日本海試射2枚巡弋飛彈 疑報復日本制裁

俄羅斯媒體報導，俄羅斯太平洋艦隊14日從日本海海域試射了巡弋飛彈。日媒認為，這是因俄武攻烏克蘭，日本加強制裁俄，俄藉此牽制日本。

俄羅斯國防部表示，俄羅斯太平洋艦隊的潛艦設想日本海有敵方船艦，試射了「口徑」式（Kalibr）巡弋飛彈，並公布試射巡弋飛彈的影片。

俄羅斯媒體塔斯社（TASS）報導，巡弋飛彈是從日本海海域發射。

●俄烏戰爭影響 歐洲太空總署結束與俄探月合作

因俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲太空總署（European Space Agency）繼先前結束與俄國合作的火星探測計畫之後，13日又再宣布與俄國的3項月球合作任務終止。

歐洲太空總署發表聲明說，將停止與俄羅斯月球任務Luna-25、26和27的合作活動，歐洲太空總署這一系列計畫的目標是測試新設備和技術。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110414