德烏齟齬加深 蕭茲稱沒打算訪問基輔

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（中央社柏林13日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天表示，短期內沒有到烏克蘭首都基輔訪問的計畫；烏克蘭不滿柏林不願提供重武器，還拒絕德國總統到訪，兩國關係近期惡化。

「紐約時報」指出，烏克蘭以德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）與莫斯科高層的長年關係及與俄羅斯的天然氣計畫為由，拒絕史坦麥爾到訪，成為引爆爭執的導火線。

德國總統史坦麥爾12日證實，本排定與波蘭及波羅的海3國領袖一同訪問烏克蘭，但被基輔當局以「不受歡迎」為由賞閉門羹。

雖然基輔方面對怠慢史坦麥爾提出解釋，並說希望德國總理蕭茲（Olaf Scholz）能到訪，以承諾提供更多武器。但蕭茲今天接受柏林-布蘭登堡新聞廣播電台（RBB Inforadio）訪問時說對方怠慢德國總統「講好聽一點，算是讓人惱火」還說他本人近期沒有到基輔訪問的計畫。

基輔怠慢史坦麥爾惹惱德國政壇各光譜。聯合內閣裡親商的自由民主黨（FDP），副黨魁庫比奇（Wolfgang Kubicki）直言，當前政治氛圍下，蕭茲沒有可能去基輔。

庫比奇說：「要本黨所支持的總理去訪問一個宣布我國總統為不受歡迎人士的國家，這點我真沒法想像。」

烏克蘭先前要柏林提供更多坦克、步兵戰車、火砲與防空系統等，但德國到目前仍不願提供重武器，改以提供1000枚反戰車飛彈、500枚單兵攜行式防空飛彈。（譯者：陳亦偉）