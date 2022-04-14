拜登與澤倫斯基通話 加碼8億美元軍援烏克蘭

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布對烏克蘭的8億美元（約新台幣232億元）新軍事援助計畫，包括武器、彈藥、裝甲運兵車和直升機等軍援。

在俄軍重新部署朝烏克蘭東部推進之際，拜登稍早時曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話約一小時，商討美國對烏克蘭的協助，隨後宣布了這項新軍援計畫。

拜登發表聲明表示，隨著俄羅斯準備加強攻擊烏東頓巴斯（Donbass）地區，美國將繼續提供烏克蘭自衛的能力。

拜登指出，這項新援助計畫將包括美國已提供的許多高效武器系統及新能力，美國預計俄國對烏東發動廣泛攻擊，因而量身定制了這些新能力。（譯者：陳正健）1110414

（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）在昨天指控俄羅斯總統蒲亭的部隊對烏克蘭進行種族滅絕後，美國總統拜登今天向烏克蘭總統澤倫斯基表示，將再提供烏克蘭8億美元軍事援助，並提供直升機給烏克蘭。

拜登（Joe Biden）今天上午與澤倫斯基（President Zelensky）通話。在約1小時的對話中，拜登向澤倫斯基表示正在授權向烏克蘭提供額外的8億美元武器、彈藥與其他軍事援助。拜登並承諾，隨著俄羅斯準備加強對頓巴斯（Donbas）地區的攻擊，美國會持續為烏克蘭提供自我防衛能力。

拜登昨天指控俄羅斯部隊在烏克蘭實施種族滅絕，這是拜登政府首度以「種族滅絕」一詞形容烏克蘭情勢。

根據白宮釋出的對話紀要，拜登表示，這次的援助將包括已經提供的許多高校武器系統，以及預計俄羅斯將在烏克蘭東部發動更廣泛攻擊而量身定制的新武力，包括火炮系統、砲彈與裝甲運兵車。拜登還批准提供額外的直升機給烏克蘭。

拜登並承諾會繼續促進盟友與合作夥伴轉移重要軍力給烏克蘭，因為這有助於確保蒲亭（Vladimir Putin）征服與控制烏克蘭的戰爭目標無法成功。他並向澤倫斯基表示，美國人民會繼續與勇敢的烏克蘭人民站在一起，為自由而戰。（編輯：陳正健）1110414