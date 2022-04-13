俄羅斯宣稱馬立波上千守軍投降 烏克蘭國防部：無所悉

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭港市馬立波（Mariupol）有上千名守軍已經投降；但烏克蘭國防部說對此事毫無所悉。這個位於烏克蘭東部的戰略要地已遭俄軍圍困逾一個月。

俄國國防部發布聲明說：「馬立波市有1026名隸屬烏克蘭海軍陸戰隊第36旅的官兵自願放下武器投降。」

聲明說，這些烏克蘭官兵是在馬立波一座大型鋼鐵廠附近投降，其中包括162名軍官和47位女性。這些官兵中有151人受傷，已接受治療並送至馬立波市的醫院。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）答覆記者詢問時表示，對此事毫無所悉。

俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，一開始就包圍馬立波，據信想要連結俄國占領的克里米亞半島（Crimea）和烏東頓巴斯地區（Donbas）親俄分離主義勢力控制的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）兩個州。

馬立波經歷俄烏衝突最激烈的戰事，據信有數以千計平民遇害。（譯者：林治平）1110413