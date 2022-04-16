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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

烏克蘭最大鋼鐵廠：戰爭重創產能 絕不為俄效力

2022/4/16 16:05（4/16 16:29 更新）
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烏克蘭最大鋼鐵製造商Metinvest 15日矢言絕不在俄羅斯占領下運作。（圖取自facebook.com/metinvest）
烏克蘭最大鋼鐵製造商Metinvest 15日矢言絕不在俄羅斯占領下運作。（圖取自facebook.com/metinvest）
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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭最大鋼鐵製造商Metinvest今天矢言絕不在俄羅斯占領下運作，同時指出，烏克蘭超過1/3的鋼鐵產能如今都因南部港口城市馬立波（Mariupo）遭圍困而中斷。

烏克蘭首富亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）持有的Metinvest在寫給路透社的聲明中表示，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，烏國的鐵礦產量少了不只一半。烏克蘭是歐洲最大鐵礦生產國之一。

這些數字揭露了俄烏戰爭對工業造成的影響；與此同時，俄羅斯正準備在烏東發起新一波攻勢，而當地又是烏克蘭鋼鐵和煤炭生產集中地。

Metinvest在馬立波有Illich和Azovstal兩座大型鋼鐵廠；戰事之初，Metinvest就在這兩座工廠實施特殊「熱保護」機制，以保護設備、預防意外，後來馬立波就遭到連續數週砲擊和包圍。

Metinvest在聲明中提到，這些工廠已受損，但兩軍持續交戰，目前無法盤點及評估損失規模。

Metinvest表示：「我們相信烏克蘭終會獲勝，將在戰事終結後重啟生產。Metinvest的冶金企業絕不在俄羅斯占領下運作。」

這家公司還表示，Metinvest在馬立波工廠的產量，占烏克蘭整體冶金產量的1/3以上。

「由於這些工廠沒有運作，烏克蘭損失了30%至40%冶金產能。我們確信這些工廠會恢復生產，但前提是馬立波仍屬烏克蘭領土。」

戰爭爆發前一週，商業鉅子亞赫米托夫曾說，Metinvest今年打算投資10億美元翻新工廠並採購新的生產設備。

Metinvest於3月19日表示，位於馬立波東側的Azovstal工廠遭兩枚砲彈擊中。烏克蘭軍隊目前把這座工廠當成藏身據點。

Azovstal工廠遭砲擊之前數日，Metinvest說，俄軍也砲擊了旗下Avdiivka焦炭廠，部分設施損毀。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110416

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