俄軍妻子電話中要丈夫強暴烏克蘭女子 身分曝光

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（中央社布拉格15日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後犯下種種駭人聽聞的暴行，日前更傳出一段俄羅斯夫妻嬉笑討論強暴烏克蘭女性的通話錄音，媒體調查後確認了兩人身分。

美國國會出資建立的自由歐洲電台/自由電台（RFE-RL）調查發現，通話者的身分是27歲俄羅斯軍人比科夫斯基（Roman Bykovsky）和他的妻子奧嘉（Olga Bykovskaya）。這段通話內容曝光後，讓外界擔心俄國軍人恐大規模強暴烏國女性。

烏國南部刻松（Kherson）地區維安單位本月稍早截聽到這通電話，後來將內容公諸於世。在這通電話裡，可以聽見一名女子允許一名男子強暴烏克蘭女性。

女子說：「所以你去那裡，強暴烏克蘭女子，但不要告訴我，懂嗎？」男子反問：「強暴她們，然後不要告訴妳？」

女子回答：「對，這樣我就什麼都不知道。」男子再問：「我真的可以嗎？」女子則邊笑邊說：「是的，我允許。只是要避孕！」

RFE/RL俄語服務和計畫（Russian Service and Schemes）記者從烏克蘭維安單位消息人士獲得通話雙方的電話號碼，並利用這些號碼找出比科夫斯基和奧嘉的社群媒體帳號。這項聯合調查計畫由RFE/RL烏克蘭語服務執行。

比科夫斯基在俄羅斯奧勒爾（Oryol）出生長大，俄羅斯2014年吞併烏克蘭克里米亞半島（Crimea peninsula），比科夫斯基一家人在幾年後搬遷至克里米亞。奧勒爾位於俄國首都莫斯科西南方約350公里處。

比科夫斯基母親伊莉娜（Irina Bykovskaya）的社群媒體貼文顯示，比科夫斯基是俄羅斯武裝部隊成員。

RFE/RL聯絡比科夫斯基時，他證實了自己的身分，還說他人在俄羅斯黑海艦隊總部，即克里米亞港口塞凡堡（Sevastopol）。但是他否認自己是電話中的男子。

RFE/RL聯繫上奧嘉時，她也證實丈夫人在塞凡堡，還說他受了傷，正在一間醫院接受治療。兩人都不願回答更多問題。

雖然比科夫斯基否認自己是電話中的男子，但他和妻子奧嘉的聲音與烏克蘭維安單位截聽到的通話，聽起來聲音一致。

目前尚未有人出面控訴比科夫斯基強暴，這對夫妻也沒有遭到任何指控。

雖然強暴烏克蘭女性可能是兩人在電話裡的玩笑話，但這項消息披露之際，有愈來愈多烏克蘭女性聲稱遭到入侵的俄羅斯軍人強暴。

總部位於紐約的人權觀察（Human Rights Watch）本月3日公布的報告記錄了第一起通報的強暴指控。俄軍撤離基輔周圍城鎮後，傳出更多相關通報。

人權觀察發布報告的同一天，英國駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）稱強暴行為是俄國挑起這場無端戰爭的一部分。

西蒙斯寫道：「雖然我們還不清楚它（強暴）在烏克蘭氾濫的程度，但顯而易見的是，這是俄軍戰爭手段的一部分。婦女在孩子面前被強暴，女孩在家人面前被強暴，作為一種刻意的征服行為。」

強暴是一種戰爭罪行，遭控犯下這項罪名的軍人一旦被逮，可能遭到國際法庭起訴定罪，而他們的指揮官若對強暴一事知情卻無所作為，也要承擔刑事責任。

針對烏克蘭對於俄軍強暴的指控，俄羅斯尚未做出回應，但俄國官員否認在烏克蘭境內的俄軍曾經刻意攻擊平民或犯下戰爭罪行。不過，已浮現愈來愈多的證據打臉俄國。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110416