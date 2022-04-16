英媒：莫斯科號沉沒傳452人下落不明 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）俄羅斯的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）昨天爆炸後沉沒，分析家和專家今天警告，船上可能載有核彈頭。一名俄國流亡人士說，恐有超過400名官兵隨船一起沉入海裡。

烏克蘭方面昨天先聲稱以兩枚巡弋飛彈擊中這艘蘇聯時代的飛彈巡洋艦， 莫斯科號 莫斯科號小百科 名稱：莫斯科號（蘇聯時期名為「光榮」號）

型號：光榮級巡洋艦

角色：俄羅斯海軍黑海艦隊的旗艦

下水：1979年

服役：1983年1月成軍

噸位：12,490噸

長度：186.4公尺

最寬：20.8公尺

時速：32節（約59公里／小時）

武裝：S-300等防空飛彈、反艦飛彈、艦砲、魚雷等

官兵人數：約510人 看更多 關閉 隨後在塞凡堡（Sevastopol）港口附近沉沒。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，位於烏克蘭利維夫（Lviv）一所軍事智庫的主任薩慕斯（Mykhailo Samus）、「黑海新聞」（Black Sea News）編輯克利孟科（Andriy Klymenko），以及烏克蘭「國防快報」（Defence Express）相繼警告，莫斯科號可能載有兩枚可安裝在P-1000「航艦殺手」飛彈上的核彈頭。

若他們所言屬實，這兩枚核彈頭沉入黑海，恐怕會引發「斷箭」（Broken Arrow）事故；這是美國軍方用語，意指與核武有關且可能致命的意外事件。

克利孟科呼籲土耳其、羅馬尼亞、喬治亞、保加利亞等其他黑海國家積極要求解釋，問清楚「這些核彈頭現在在哪裡？（船上）彈藥爆炸時，這些核彈頭又放在哪裡？」

此外，俄國流亡人士波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）表示，目前510名官兵中僅找到58人，令人更加懷疑其餘452人已隨船沉入海裡，這對已飽嘗打擊的俄軍來說又是一項慘痛損失。波諾馬瑞夫是因反對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2014年併吞克里米亞（Crimea）而離開祖國。

俄方聲稱莫斯科號所有官兵都「成功撤離」，但晚間在塞凡堡拍攝的影片顯示，據稱屬於官兵們的數十輛車仍停在港口，沒人回來把這些車開走。

莫斯科號沉沒，除了可供烏克蘭大肆宣傳勝利之外，對俄國也產生實際影響。這艘戰艦作為旗艦，應負有協調黑海其他船艦行動的任務，如今艦沉，可能導致已很混亂的俄軍指揮系統更無章法。

當其他俄艦發射巡弋飛彈攻擊烏克蘭城市和軍事基地時，莫斯科號也可利用防空飛彈提供掩護。莫斯科號沉沒，會讓其他俄艦更易受到烏克蘭飛機或無人機的襲擊。

烏克蘭媒體還提到一些謠言，指稱俄國黑海艦隊司令海軍上將奧西波夫（Igor Osipov）已被逮捕，使得俄軍因這次入侵烏克蘭連連挫敗而陷獄的名單又添一人。

俄裔以色列籍商人涅夫茲林（Leonid Nevzlin）昨天說，有20名俄軍將領因烏克蘭戰爭挫敗而被捕，還有150名聯邦安全局（FSB）官員因提供有關烏克蘭國防的錯誤資訊而失去自由。涅夫茲林因不見容於蒲亭，於2003年逃離俄羅斯。

涅夫茲林還聲稱，俄國國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）罹患嚴重心臟病，在遭人意圖暗殺未遂後，就住進加護病房。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110416