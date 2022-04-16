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基輔周遭發現900多具平民遺體 警方：許多遭處決

2022/4/16 02:19
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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭警方今天指出，俄羅斯軍隊撤離後，他們在首都基輔周遭地區發現900多具平民遺體，大部分是遭槍殺，顯示許多人「根本是被處決」。

美聯社報導，死者較烏克蘭當局近2週前宣布的人數多出一倍。

基輔警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）表示，這些平民遺體被棄置街頭或草草埋葬。他引述警方數據指出，其中95%是遭槍擊重傷而死。

涅比托夫表示：「因此，我們瞭解在（俄軍）佔據期間，人們根本就是在街頭被處決身亡。」

他還說，每天都會在瓦礫堆下和亂葬坑裡發現屍體。

遇害人數最多之處是在基輔市郊的布查鎮（Bucha），有350多人死亡。

俄羅斯戰艦在黑海遇襲後，俄羅斯國防部揚言將以飛彈加重攻擊基輔，以回應據稱烏克蘭對俄羅斯領土的攻擊。

俄羅斯當局指控烏克蘭，對俄境的布揚斯克（Bryansk）發動空襲，遭成7人受傷和約百棟民宅受損後，發出對烏克蘭首都加重攻擊的威脅。俄羅斯另一處鄰近烏克蘭的地方當局昨天也表示遭烏軍砲轟。

烏克蘭官方尚未證實攻擊俄羅斯的目標，這些報告也無法經獨立證實。（譯者：徐睿承）1110416

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