尚未計入平民 澤倫斯基：烏軍2500到3000人陣亡

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天向美國有線電視新聞網（CNN）表示，與俄羅斯交戰7週以來，烏軍約有2500到3000人陣亡、約1萬人受傷，不過目前沒有計算平民的死傷人數。

俄烏戰爭如今邁入第8週，路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，有1萬9000到2萬名俄國軍人在戰爭中被殺害。莫斯科當局上個月表示，有1351名俄軍陣亡、3825人受傷。

路透社無法獨立查證任何一方的數字。

烏國東南部港口城市馬立波（Mariupol）戰況激烈，烏方表示正在試圖突破俄國對這座城市的圍困。馬立波戰前人口約40萬，如今城市化為廢墟，數以千計平民喪命，數以萬計民眾仍受困。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）在簡報會上表示：「馬立波的情勢相當艱難，此時此刻正在進行戰鬥，俄軍一直在召集更多部隊來猛攻這座城市。」他說，俄方尚未完全掌控馬立波。

俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）昨天爆炸沉沒後，俄方聲稱攻擊了位於烏國首都基輔邊郊一座製造和維修反艦飛彈的工廠。

烏方表示自己其中一枚飛彈導致莫斯科號沉沒，是烏國抵抗軍備更精良的仇敵俄羅斯強而有力的象徵。

美國一名高階官員表示，美國認為莫斯科號是遭到2枚烏方飛彈擊中，且俄方有人員傷亡，但人數不明。

路透社無法獨立證實上述評估。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110416