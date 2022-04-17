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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄羅斯向馬立波烏軍喊話：要活命就棄械投降

2022/4/17 12:37
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯國防部告訴仍在烏克蘭南部圍城馬立波（Mariupol）奮戰的烏國部隊，在莫斯科時間今天清晨6時（台北時間17日上午11時）卸下武裝，就可以保住一命。

俄羅斯稍早宣稱俄軍已清除馬立波（Mariupol）都市地區的烏軍，但路透社無法獨立證實這項說法。馬立波是俄烏衝突中交火最激烈且人道災難最慘重的地區。

這將是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，第一座落入俄軍手中的主要城市

莫斯科表示，包括烏克蘭籍與外籍戰士在內的剩餘勢力，現在都被困在馬立波的Azovstal煉鋼廠。

俄羅斯國防部發表聲明說：「考量到Azovstal煉鋼廠的悲慘情勢以及純粹基於人道原則，俄羅斯武裝部隊提議從莫斯科時間2022年4月17日清晨6時起，讓這些民族主義陣營的好戰人士和外籍傭兵停止所有敵對行為並放下武器。」

「（俄方）保證放下武器者皆可活命。」

根據俄羅斯昨天提出的協議條件，在Azovstal煉鋼廠的剩餘反抗者將可在莫斯科時間17日上午6時至下午1時離開，但須卸下武器或彈藥。

基輔目前並未立即回應俄方的這項提議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天指控俄羅斯「蓄意試圖摧毀馬立波的所有人」，並表示他的政府正在和保衛馬立波的烏軍陣營保持接觸，但他沒有回應莫斯科聲稱烏軍已不再駐守市區的說法。

澤倫斯基晚間在影音談話中表示，自馬立波遭受圍困以來，他們沒有一天不在尋求解決方案，無論是透過軍事或外交。但要找出解決之道極為困難，直到現在仍然沒有一個100%實際可行的選項。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110417

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