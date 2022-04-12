烏克蘭控俄軍在馬立波使用化學武器 3人有中毒跡象

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烏克蘭亞速軍團11日表示，俄羅斯在馬立波對烏軍動用有毒物質。圖為9日馬立波有輛戰車遭炸毀。（安納杜魯新聞社）

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭亞速軍團今天表示，俄羅斯在瀕臨亞速海的圍城馬立波（Mariupol）對烏軍動用有毒物質。英國外交大臣說，倫敦與夥伴國家合作，試圖查證使用化武的消息。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，亞速軍團領導者畢列茨基（Andrei Biletsky）說，有3人有明顯的化學中毒跡象，但沒有對他們的健康造成「災難性後果」。

如果獲證實，將會是俄羅斯在侵略烏克蘭期間第一例已知的化武使用。西方領袖已矢言，俄方如果發動化學攻擊，將升高因應作為。

亞速軍團表示，毒物是透過無人機投下，中毒者出現呼吸短促與前庭小腦共濟失調（vestibulocerebellar ataxia）症狀。

法新社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天說，英國正試圖查證俄羅斯在攻擊馬立波時使用化武的消息。

特拉斯在社群網站推特（Twitter）說：「外傳俄軍在攻擊馬立波民眾時可能動用了化學製劑。我們正在與夥伴密切合作，以查證細節。」

「所有使用這類武器的行為，都是冷酷無情地升高衝突情勢，我們將向（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）與他的政權究責。」

烏克蘭國會議員伊凡娜（Ivanna Klympush-Tsintsadze）說，俄羅斯在馬立波使用「不明物質」，民眾出現呼吸衰竭。她在推特發文說：「最有可能是化學武器！」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110412