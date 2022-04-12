更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭16/300

傳俄用化學武器 澤倫斯基籲擴大制裁

2022/4/12 13:27（4/12 13:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）在俄羅斯可能對烏國動用化學武器的消息傳出後，烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲西方國家對俄國實施嚴厲制裁，讓莫斯科當局不敢輕舉妄動，對化武的使用連想都不敢想一下。

今天有未經證實的報導指稱，遭圍困的烏克蘭南部港都馬立波（Mariupol）遭到化學武器攻擊。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今晚說：「我們會以最嚴肅的態度面對此事。」但他沒說有人已經用了化學武器。

「我想提醒全球的領導人，我們已經討論過俄羅斯軍方使用化學武器的可能性，這意味對於俄國的侵略，有必要採取更嚴厲及更快速的回應。」

馬立波市長的幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）在Telegram上表示，馬立波當地遭化學武器攻擊一事並未獲得證實，希望稍後能提供細節並澄清此事。

俄羅斯對烏克蘭的侵略，已經造成數千人喪命、數百萬人流離失所。俄軍已將進攻主力從基輔轉移到烏東，預料俄軍將在烏東發動大規模攻擊。歐洲聯盟（EU）今天表示，對俄羅斯實施更多制裁，將是反制的選項之一。

澤倫斯基說：「對俄羅斯實施石油禁運是必須的，任何針對俄國的新制裁組合如果不能影響俄國石油輸出，俄方只會微笑以對。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110412

延伸閱讀
烏克蘭控俄軍在馬立波使用化學武器 3人有中毒跡象俄國營電視台女編輯闖影棚反戰後辭職 獲德媒網羅澤倫斯基稱俄鎖定全歐 烏克蘭準備在烏東大戰一場教宗籲俄烏停火 西方研擬制裁和軍援挺烏克蘭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀