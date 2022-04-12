傳俄用化學武器 澤倫斯基籲擴大制裁

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（中央社基輔11日綜合外電報導）在俄羅斯可能對烏國動用化學武器的消息傳出後，烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲西方國家對俄國實施嚴厲制裁，讓莫斯科當局不敢輕舉妄動，對化武的使用連想都不敢想一下。

今天有未經證實的報導指稱，遭圍困的烏克蘭南部港都馬立波（Mariupol）遭到化學武器攻擊。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今晚說：「我們會以最嚴肅的態度面對此事。」但他沒說有人已經用了化學武器。

「我想提醒全球的領導人，我們已經討論過俄羅斯軍方使用化學武器的可能性，這意味對於俄國的侵略，有必要採取更嚴厲及更快速的回應。」

馬立波市長的幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）在Telegram上表示，馬立波當地遭化學武器攻擊一事並未獲得證實，希望稍後能提供細節並澄清此事。

俄羅斯對烏克蘭的侵略，已經造成數千人喪命、數百萬人流離失所。俄軍已將進攻主力從基輔轉移到烏東，預料俄軍將在烏東發動大規模攻擊。歐洲聯盟（EU）今天表示，對俄羅斯實施更多制裁，將是反制的選項之一。

澤倫斯基說：「對俄羅斯實施石油禁運是必須的，任何針對俄國的新制裁組合如果不能影響俄國石油輸出，俄方只會微笑以對。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110412