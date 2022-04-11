傳芬蘭瑞典今夏加入北約 凸顯俄戰略重大失誤

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國「泰晤士報」今天引述官員的話報導，俄軍入侵烏克蘭反而促成芬蘭與瑞典最快將在今夏加入北大西洋公約組織（NATO），進一步凸顯俄國揮軍入侵烏國是「一項重大戰略失誤」。

根據泰晤士報（The Times），美國官員說，在瑞典與芬蘭上週參與的北約外長會談上，讓這兩個北歐國家成為北約會員國，是當時「磋談與多場會議的主題」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院高層官員說，這樣的討論凸顯俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭只是掀起壯大北約的議題，並讓北約變得更加團結，與蒲亭在戰前陳述的目標正好相反。

蒲亭要求北約停止東擴並停止接受新會員，並指控北約威脅俄羅斯安全。現在，北約反而增加對烏克蘭的支持，且正在準備歡迎新的會員國加入。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭之際，芬蘭和瑞典兩國關於加入北約的民意出現大幅度轉變，一名前芬蘭總理告訴CNN，「在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭這一天，加入北約大致已成定局」。

一名美國國務院高階官員本週說：「看看芬蘭與瑞典的民意，以及他們的觀點如何在過去6週出現劇烈變化，我想這就是另一個例子足以說明（俄國）戰略失敗。」

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）8日說，芬蘭國會將在「未來幾周」討論成為北約會員國的可能性。她又說，她希望這些討論能在「仲夏之前」結束。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）3月底接受瑞典電視台（SVT）訪問時，沒有排除成為北約會員國的可能性。瑞典官員告訴CNN，瑞典正在進行安全政策分析，將在5月底前完成，政府預計將在分析報告完成後宣布瑞典立場。他們說，瑞典將在近期公布國家立場，端視鄰國芬蘭何時公布。

芬蘭駐美國大使郝塔拉（Mikko Hautala）告訴CNN，芬蘭和瑞典彼此密切協調，但會獨立做成決定。

芬蘭官員8日說，芬蘭不是「急需」北約的防衛而尋求加入，反而是莫斯科入侵烏克蘭的行動迫使芬蘭「重新思考基本面」。

這位官員說：「我們了解我們與俄羅斯的關係現在還存在，但因為俄羅斯做出這些行動，彼此的關係已無法跟以前一樣了。」

克里姆林宮7日表示，如果芬蘭和瑞典加入北約，俄羅斯勢必「重新平衡局勢」。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴英國天空新聞網（Sky News）：「我們必須讓西側更精實，以確保我國安全。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110411