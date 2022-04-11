Day46俄軍烏東總攻發起地 美研判伊久姆周邊最可能

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事超過1個半月，俄烏現階段準備在烏東決戰。美國軍方官員今天預測，俄軍極可能在烏東關鍵據點伊久姆與中部的戰略要城第聶伯羅之間發起總攻擊。

「紐約時報」指出，衛星影像拍到8日有數百輛軍車穿過東部城鎮大布爾盧克（Velykyi Burluk），直奔伊久姆（Izium）。

自從俄軍3月底宣布撤離包圍基輔等的北面戰線部隊、作戰重點轉為烏東作戰後，伊久姆周邊的戰況已轉趨激烈。

五角大廈一名高層說：「我們當前每天談論的，都是關於伊久姆對雙方重要至極，因為當地處在近乎頓巴斯（Donbas）地區的中心。」

五角大廈這名高層表示，美國情報分析看到伊久姆裡面與周邊的俄軍正準備向南面、東南面推進，繼續深入頓巴斯地區。他說俄軍需要伊久姆以維繫面西的戰線，然後推向第聶伯羅（Dnipro）與其他頓巴斯的戰略要城。

伊久姆南面不遠的克拉莫托斯克（Kramatorsk），當地火車站8日遭彈道飛彈攻擊，超過50人喪生，烏克蘭與西方全都稱攻擊是俄軍所為，但莫斯科反控飛彈是烏軍所射。

繼有專家根據爆炸點、殘骸散落點等路徑，研判飛彈可能來自克拉莫托斯克西南部的烏軍控制區後，有人從英國電視新聞畫面拍到殘骸上的飛彈序號，比對烏軍2015年攻擊科穆納爾斯克（Alchevsk）親俄民兵一枚飛彈殘骸上的序號，發現是同一批圓點-U（Tochka-U）短程戰術彈道飛彈。

華盛頓戰爭研究所（ISW）最新戰況分析指出，俄軍過去24小時在烏國南部重要港市馬立波（Mariupol）拿下更多土地，並持續在烏東沿伊久姆與斯拉夫揚斯克（Slovyansk）的軸心線增援。

ISW指出，俄軍今天沿市中心到海岸將馬立波切成兩半，將殘餘烏國守軍孤立於西南側的主要港區、東側的亞速（Azovstal）鋼鐵廠2處。

軍事專家根據現有資訊研判，助戰俄軍的車臣特種部隊正在攻擊盧甘斯克（Lugansk）州西部城鎮波帕斯納亞（Popasna），拿下當地俄軍等於打開一條通往斯拉夫揚斯克的通道，整個烏軍東線集團有被分割成兩半之虞。（譯者：陳亦偉）1110411