更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

車諾比核電廠3週來首次輪班 國際原能總署將派團訪查

2022/4/11 12:16（4/11 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為烏克蘭車諾比核電廠。（美聯社）
圖為烏克蘭車諾比核電廠。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蘇黎世10日綜合外電報導）國際原子能總署署長葛羅西表示，烏克蘭今天通知總署，已輪替車諾比核電廠的工作人員，為過去3週來首度輪班。總署不久後將派任務小組到車諾比，協助電廠恢復正常運作。

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）聲明指出：「烏克蘭當局逐漸恢復對車諾比（Chernobyl）的調節控制，這是非常正面的消息，但很明顯，若要讓車諾比完全恢復正常，仍有很多工作要做。」

俄羅斯軍隊於2月24日入侵烏克蘭後不久，即占領基輔（Kyiv）北方這座已停用的核電廠；後來烏克蘭國家核電公司（Energoatom）於4月初表示，俄軍已經撤離車諾比，移往烏克蘭與白俄羅斯交界一帶。

在武裝衝突期間，署長葛羅西經常強調必須讓車諾比核電廠人員在無壓力下執行職務，並讓他們能夠返家休息，但過去一個半月來，許多工作人員無法回家。車諾比核電廠上一次輪班是在3月20日到3月21日，為自俄軍2月24日進入核電廠以來首次輪替工作人員。

原子能總署今天說，烏克蘭方面提供給總署更多資訊，說明核電廠輻射監控分析實驗室的受損情況，並指實驗室廠區「被毀，多件分析儀器不是被竊走，就是遭破壞，或是不能用」。

烏克蘭並通報，廠內的資訊暨通訊聯合中心也受損，輻射監控資料的自動傳輸功能無法使用。

葛羅西表示：「我會盡快率領總署任務小組赴車諾比，以進行當地輻射評估工作、恢復對核廠及核材料的遠端安全監管，並運送儀器設備。」

葛羅西說，他與烏克蘭正密切協商，以安排這趟訪查的時程，預期「很快」就會成行。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110411

延伸閱讀
澤倫斯基：我不想當戰爭英雄 但已做好為國捐軀準備澤倫斯基日國會演說批俄國把核廢場變戰場 盼日本扮演重要角色烏克蘭控俄軍摧毀車諾比實驗室 還搶走放射性樣本塞爾維亞採用中國飛彈系統 歐洲首例傳芬蘭瑞典今夏加入北約 凸顯俄戰略重大失誤
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀