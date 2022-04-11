塞爾維亞採用中國飛彈系統 歐洲首例

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美聯社報導，6架中國空軍運20運輸機9日載運最新一代中程地對空防空飛彈系統降落在塞爾維亞的民用機場。圖為運20同型機。（圖取自維基共享資源；作者N509FZ，CC BY-SA 4.0）

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（中央社塞爾維亞首都貝爾格勒10日綜合外電報導）俄羅斯盟友塞爾維亞9日在一次半秘密行動中接收中國先進防空系統。西方國家擔心，在烏克蘭戰爭期間，巴爾幹地區軍備擴張之舉可能威脅該地區脆弱的和平。

美聯社引述媒體和軍事專家說法報導，9日早上，6架中國空軍運20（Y-20）運輸機降落在貝爾格勒（Belgrad）民用機場，據悉此行是載運中國最新一代中程地對空防空飛彈系統紅旗22型（HQ-22）給塞爾維亞軍方。塞國也將成為歐洲第一個使用中國飛彈的國家。

此外，有照片顯示，帶有解放軍標誌的中國貨機停放在貝爾格勒的尼古拉特斯拉國際機場（Nikola Tesla Airport）。

多名專家認為，北京經由至少2個北約成員國土耳其和保加利亞領土上空運送武器，證明其全球影響力正不斷擴大。

據報導，中國交付的這批武器為2019年商定購買的中程武器系統。塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）9日預告，他將在12日或13日展示塞國軍方「最新的驕傲」。

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儘管塞爾維亞投票支持聯合國決議，譴責俄羅斯在烏克蘭的血腥攻擊，但該國拒絕加入對莫斯科的國際制裁，也不願直接批評俄軍在烏國犯下的暴行。

西方擔心，俄羅斯和中國對塞爾維亞的武裝行動可能刺激巴爾幹國家再度發動戰爭，特別是2008年宣布脫離塞國獨立的科索沃。目前塞國、俄國和中國都不承認科索沃是獨立國家，而美國和多數西方國家皆承認其獨立地位。（譯者：施施）1110411