俄侵烏新指揮官料更殘暴 基輔附近尋獲逾千遺體[影]

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美國國家安全顧問蘇利文表示，俄羅斯新任命負責烏克蘭行動的將領德沃爾尼科夫對平民料將更殘暴。圖為烏克蘭警方與志工7日在布查識別死者身分。（安納杜魯新聞社）

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（中央社華盛頓/基輔10日綜合外電報導）美國國家安全顧問蘇利文今天表示，俄羅斯新任命負責烏克蘭行動的將領德沃爾尼科夫對平民料將更殘暴。烏國檢察總長稱，首都基輔周圍至今已發現1222具遺體。

蘇利文（Jake Sullivan）接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問時說，他預計俄羅斯新任命負責烏克蘭行動的德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）將軍，將繼續策畫針對烏國平民的犯罪和暴行。

蘇利文稱這位將軍在敘利亞曾有過對平民施暴的紀錄，並表示：「我們可以預期在這個戰區會發生更多類似情況。」但他強調，美國的戰略還是一樣，即提供烏克蘭所需要的軍事和後勤支援。

蘇利文還說，克里姆林宮要為鎖定和攻擊平民負完全的責任。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）今天則表示，首都基輔周邊地區至今已發現1222具遺體。

維涅迪克托瓦接受英國天空新聞網（Sky News）訪問時說：「事實上，到今天早上，光是基輔地區就有1222具遺體。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110410

圖為基輔州的博羅江卡市內平民公寓毀於俄軍攻擊，空襲造成多人死亡。（圖取自twitter.com/venediktovaiv）