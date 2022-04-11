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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭8/300

美國向烏克蘭提供「所需武器」 抵禦俄軍攻勢

2022/4/11 03:18
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，烏克蘭尋求更多西方軍事援助之際，美國正致力向基輔提供「它需要的武器」，以抵禦俄軍攻擊。

蘇利文表示，拜登政府將向烏克蘭運送更多武器，以避免俄羅斯奪取更多烏國領土，並以平民為攻擊目標。華盛頓認為這些攻擊行為屬於「戰爭罪行」。

蘇利文告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「我們將為烏克蘭提供擊退俄軍所需的武器，以阻止他們佔領更多城鎮，並犯下更多這類罪行。」

稍後蘇利文又在國家廣播公司新聞網（NBC News）節目中說，美國「正日以繼夜運送我們自己的武器（到烏克蘭）…同時安排和協調許多其他國家提供武器援助。每天都有武器送到（烏國），包括今天也有。」

白宮上週表示，自俄羅斯於2月24日入侵烏國以來，美國已向基輔提供17億美元軍援。

現有武器援助包括刺針（Stinger）防空飛彈系統、肩射式標槍（Javelin）反戰車飛彈，以及彈藥和防彈衣。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）仍持續要求美、歐領袖提供更多重型武器和裝備，以利烏軍在該國東部地區與俄軍交戰。（譯者：施施）1110411

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