美擬增7.5億美元軍援烏克蘭抗俄 8大軍火商會談

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）熟知內情的美國官員告訴媒體，美國總統拜登政府最快料將於明天宣布加碼提供7.5億美元軍事援助，協助烏克蘭對抗俄羅斯軍隊。

此外，兩名知情人士告訴路透社，美國國防部明天將主持8大美國武器製造商領袖會議，討論如果俄烏戰爭持續多年，業界滿足烏克蘭武器需求的能力為何。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，根據3名政府高階官員說法，白宮準備最快本週宣布對烏克蘭的新軍事援助方案，提供的裝備似乎特定協助烏軍在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）區域對抗俄軍。

兩名美國官員說，援助方案總值可望達7.5億美元，其中可能包含新性能裝備，例如有時稱為水上無人機或無人船的無人水面載具，以及Mi-17直升機。一名美國官員說，這個方案仍待敲定，部分裝備可能會包含在之後的武器計畫中。

一名前美國官員將這批援助物資形容為「以更大規模作戰概念為基礎的方案」，並說當局正在認真考慮提供短程反艦飛彈。

隨著俄烏戰爭進入新階段，俄軍殘酷屠殺平民並任命一名新將領監督這場衝突發展，以及加強聚焦頓巴斯地區，美國將新增軍援。

一名政府高階官員說：「我們要俄羅斯戰敗。」

路透社率先報導這項援助方案的金額。

據報導，拜登將動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），從美國儲備中向烏克蘭提供緊急援助，無須經國會批准。

一名國會資深幕僚說，美國政府即將宣布提供烏克蘭的裝備很可能包括重型地面火砲系統，包含榴彈砲。

白宮官員未立即回應置評請求。

白宮上週表示，自俄羅斯2月24日以「特殊軍事行動」之名侵略烏克蘭以來，美方已提供烏克蘭超過17億美元安全援助。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110413