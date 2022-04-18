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俄軍拿下烏東一城鎮 烏軍展開猛轟

2022/4/18 23:00
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（中央社諾沃德魯哲斯克18日綜合外電報導）烏克蘭地方當局表示，俄軍今天占領了烏國東部城鎮克爾米納鎮（Kreminna），烏軍部隊則對附近魯別日諾耶鎮的俄軍炮火齊射。

烏東盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在社交媒體發布聲明稱，克爾米納從週日（17日）到週一（18日）「夜間發生重大攻擊」。

他說：「俄軍已進那裡，有大量軍事硬體…我們的守軍已撤退到新陣地。」

開戰前擁有近2萬人口的克爾米納位在該地區行政中心克拉莫托斯克（Kramatorsk）東北約50公里處，是俄軍的一個戰略目標。

法新社記者報導稱，俄軍控制的魯別日諾耶遭到烏軍大炮和迫擊炮猛轟。當地可見到強烈爆炸，時而伴隨大火和白煙或黑煙。

此外，俄軍今天也對烏克蘭第二大城哈爾科夫進行炮擊，造成3人死亡。

當地檢方說，一枚炮彈落在一處兒童遊樂場上，造成1男1女死亡。一個醫療急救中心的負責人扎巴斯塔（Viktor Zabashta）告訴烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine），一個人道援助物資分發點也遭攻擊，造成1人死亡，6人受傷。

俄軍撤回部署在基輔周圍的部隊後，正加強攻勢以占領烏東的頓巴斯（Donbas）地區。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110418

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