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CNN：澤倫斯基稱不會為結束戰爭 放棄東部領土

2022/4/17 23:45
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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基告訴美國有線電視新聞網（CNN），烏克蘭不會為了結束與俄羅斯的戰爭而放棄烏國東部的領土。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日在基輔總統府接受CNN主播塔柏爾（Jack Tapper）獨家專訪時說，烏軍準備在東部頓巴斯（Donbas）地區與俄軍戰鬥，他認為這場戰鬥可能影響整個戰爭的進程。

他說，俄羅斯若能佔領頓巴斯，不能保證俄國不會再次嘗試佔領基輔。

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澤倫斯基說：「這就是為什麼我們不能讓他們在我們的土地上立足，這很重要，因為這場戰鬥…可以影響整個戰爭的進程。」

他繼續說道：「因為我不信任俄軍和俄羅斯領導層，這就是為什麼我們明白，我們雖擊退他們，使他們離開，且正從北方，從切爾尼戈夫（Chernihiv）以及從那個方向逃離基輔，這並不意味他們若能佔領頓巴斯，就不會進一步朝基輔進發。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110417

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