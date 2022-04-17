馬立波烏克蘭守軍拒降 俄羅斯揚言殲滅

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俄方要求烏克蘭東南部城市馬立波的烏軍投降，否則將被消滅，但烏國總理稱，當地守軍仍在戰鬥，不理會俄方的警告。圖為馬立波住宅區3月29日遭俄軍砲擊。（安納杜魯新聞社）

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（中央社台北17日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天證實，儘管俄方已發出最後通牒，要求烏克蘭東南部城市馬立波的烏軍投降，否則將被消滅，但烏國總理稱，當地守軍仍在戰鬥，不理會俄方的警告。

●俄揚言消滅抵抗力量 馬立波烏軍不予理會

俄羅斯國防部在一份聲明中說，俄方要求被包圍在馬立波Azovstal煉鋼廠的烏克蘭士兵自動放下武器投降，以挽救他們的生命。然而，根據截獲的無線電通訊，「基輔民族主義派政權禁止就投降進行談判」。

俄羅斯國防部還表示，此前投降的烏克蘭士兵稱，「有多達400名加入烏軍的外籍傭兵」被困在工廠，其中有歐洲人和加拿大人。該部引用無線電通訊稱，包括這400名外籍傭兵，已接到命令，任何想放棄的人一律射殺。該部稱：「如果進一步抵抗，他們將全部被消滅。」

烏克蘭總統澤倫斯基警告，馬立波最後一批烏軍若陣亡，與俄國的和平談判就將破局。

●俄對基輔攻擊加劇 宣稱空襲摧毀市郊彈藥廠

隨著莫斯科對烏克蘭首都基輔的攻擊加劇，俄羅斯國防部今天表示，俄軍對基輔郊外一間軍工廠進行了打擊，以飛彈摧毀這座彈藥工廠。

俄羅斯國防部在Telegram發布聲明說：「在晚間，高精準度空射飛彈摧毀了基輔地區布洛瓦利市（Brovary）附近一家彈藥工廠。」

布洛瓦利市市長薩波茲科（Igor Sapozhko）表示，今天凌晨「一些基礎設施目標被擊中」。

布洛瓦利市一名法新社記者並沒有看到任何破壞、煙霧或火災的跡象。

最近幾天，俄羅斯對基輔市內和市郊的軍工廠進行了多次攻擊。

又有俄羅斯將領在烏克蘭陣亡。聖彼得堡市長發布聲明，指俄國第8軍團副司令佛羅洛夫少將（Vladimir Frolov）本週稍早於戰鬥時死亡，於昨天下葬在聖彼得堡。

俄羅斯國防部16日發布海軍總司令葉夫梅諾夫上將會見飛彈巡洋艦莫斯科號官兵的影片，這是該艦沉沒之後，艦上倖存官兵首次露面。

●烏克蘭第2大城哈爾科夫連遭空襲 至少5死13傷

烏克蘭一名地方衛生官員告訴法新社，位於東北部的烏克蘭第2大城哈爾科夫市（Kharkiv）今天遭遇俄羅斯軍方一系列空襲，造成至少5死13傷。

人在現場的法新社記者說，空襲在市區各地引發火勢，並掀翻遇襲建築物的屋頂。哈爾科夫州衛生單位首長豪斯托夫（Maksym Khaustov）隨後向法新社證實上述死亡人數。

記者聽見兩聲砲彈飛來的巨響，並目睹5場火勢在哈爾科夫市區住宅區蔓延。市中心消防車朝四面八方駛去，並搬出梯子攀至最頂層的起火公寓。

空襲後不久，街上瀰漫一股驚恐氛圍，行人拔腿奔逃，汽車加速離開現場。法新社記者在某一現場看見一件染血夾克，旁邊地上有一灘鮮血。當地人回報曾聽見6至8次飛彈攻擊。

一些民宅的屋頂被爆炸力道掀翻，瓦礫紛紛掉到底下的馬路。

自從俄方撤出北部搶攻首都基輔（Kyiv）的部隊後，克里姆林宮加強攻擊烏克蘭東部，包括距離俄國邊界僅21公里的哈爾科夫市。

15日哈爾科夫市住宅區遭砲擊，造成10人死亡；昨天的空襲另奪走兩人性命。

同時，烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，烏國東部的佐路提鎮（Zolote）今天遭遇砲擊，造成至少兩死4傷。

蓋戴說：「其中一棟高層建築物有兩層樓被毀…我們至少死了兩名平民，另有4人受傷。」

●停火協議談不攏 烏克蘭暫停從東部撤離平民一天

烏克蘭今天說，因為未能與俄羅斯軍隊達成停火協議，將暫停從東部飽受戰火蹂躪的地區撤離平民一天。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社群媒體的聲明中寫道：「到今天上午為止，我們未能與占領者（指俄軍）就疏散路線停火達成協議。這就是我們今天不幸沒有開放人道走廊的原因。」

烏克蘭當局敦促東部頓巴斯地區（Donbas）的居民向西遷移，以躲避俄羅斯的大規模攻勢。俄軍想奪取烏東的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區。

烏克蘭最近還指控俄羅斯軍隊以疏散的公共設施為攻擊目標，包括公車和克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一處火車站。據報導，俄羅斯對火車站的攻擊造成50多人喪生。

韋列舒克還敦促俄羅斯軍隊允許民眾從被圍困和遭摧毀的港市馬立波（Mariupol）撤離，莫斯科軍隊聲稱已經控制馬立波。

她寫道：「我們再次要求開放一條人道走廊，以便從馬立波撤離平民，特別是婦女和小孩。」

●西方盼說服蒲亭止戰 義大利總理抱怨白費唇舌

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）接受報社訪問時抱怨，西方努力透過外交途徑來說服俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停止在烏克蘭的戰事，至今卻一無所獲。

德拉吉告訴「晚郵報」（Corriere della Sera）：「我開始在想，那些說『跟他談沒有用，只是浪費時間』的人是對的。」

法國目前是歐洲聯盟（EU）輪值主席國。德拉吉表示，他之前一直覺得法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「嘗試一切可能的對話管道是對的」。

如今他的感想卻是，「恐怖的戰爭帶來屠殺，還有他們（俄軍）對婦孺幹下的事，跟進行過的對談和通過的電話完全沒交集」。

德拉吉接著說，蒲亭迄今的目標仍非追求和平，「而是企圖消滅烏克蘭人的抵抗、占領這個國家，並把它託付給一個友好政府」。

如同許多人在衝突之初所認為的，德拉吉曾以為俄國人可能會迅速戰勝，但「此事沒發生，勝利未至，而且我們不知道它會不會到來，烏克蘭英勇抵抗」。

「等著我們的是一場抵抗之戰、暴力衝突延續和繼續摧毀。沒有跡象顯示烏克蘭人民能夠接受俄國占領。」

德拉吉發表上述看法前，義大利即表示18日起將重開駐烏克蘭首都基輔（Kyiv）的大使館。

德拉吉另提到，儘管經濟制裁俄國「對於弱化侵略者而言有其必要」，但制裁不必然能讓戰爭短期內結束。

不過，西方可以直接供應武器來協助烏克蘭。

烏克蘭總統經濟顧問烏斯堅科今天說，烏克蘭已要求七大工業國集團（G7）提供500億美元的財政支持，並正考慮發行零息債券，協助彌補未來6個月與戰爭有關的預算赤字。

●教宗復活節文告含蓄批俄 為烏克蘭和平發聲

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）在今天的復活節文告中，呼籲領袖們聆聽人民對烏克蘭和平的懇求，並含蓄批評俄羅斯把烏克蘭拖入「殘忍且無謂的」衝突。

路透社報導，85歲的教宗今天在一場很長的彌撒後，向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）上約5萬聽眾發表一年兩次的「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。

在遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情阻礙兩年後，這是2019年以來民眾獲准出席彌撒的第一個復活節。

傳統上教宗的文告內容會綜觀全球衝突，今年多半聚焦於烏克蘭。他把歐洲又發生戰爭的震驚，比擬為福音書中使徒看見耶穌復活的震撼。

他說：「我們也不敢置信地定睛看著這個戰爭復活節，我們已見到太多流血暴力，我們的心也充盈著恐懼和悲痛，如同許多把自己關起來躲避轟炸的弟兄姊妹。」

教宗還說，烏克蘭「被拖進殘忍且無謂的戰爭中，受到暴力與毀滅劇烈折磨」。

莫斯科當局自稱俄軍2月24日發起的是「特殊軍事行動」，但方濟各早已駁斥這種用語，直呼它是戰爭，之前還用過無端侵略和入侵來形容。

他今天除呼籲為和平做出決定、停止在人們受苦時秀肌肉，也感謝接納烏克蘭難民的人。多數烏克蘭難民前往波蘭。（譯者：陳政一）1110417