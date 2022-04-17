教宗復活節文告含蓄批俄 為烏克蘭和平發聲

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（中央社梵蒂岡17日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）在今天的復活節文告中，呼籲領袖們聆聽人民對烏克蘭和平的懇求，並含蓄批評俄羅斯把烏克蘭拖入「殘忍且無謂的」衝突。

路透社報導，85歲的教宗今天在一場很長的彌撒後，向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）上約5萬聽眾發表一年兩次的「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。

在遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情阻礙兩年後，這是2019年以來民眾獲准出席彌撒的第一個復活節。

傳統上教宗的文告內容會綜觀全球衝突，今年多半聚焦於烏克蘭。他把歐洲又發生戰爭的震驚，比擬為福音書中使徒看見耶穌復活的震撼。

他說：「我們也不敢置信地定睛看著這個戰爭復活節，我們已見到太多流血暴力，我們的心也充盈著恐懼和悲痛，如同許多把自己關起來躲避轟炸的弟兄姊妹。」

教宗還說，烏克蘭「被拖進殘忍且無謂的戰爭中，受到暴力與毀滅劇烈折磨」。

莫斯科當局自稱俄軍2月24日發起的是「特殊軍事行動」，但方濟各早已駁斥這種用語，直呼它是戰爭，之前還用過無端侵略和入侵來形容。

他今天除呼籲為和平做出決定、停止在人們受苦時秀肌肉，也感謝接納烏克蘭難民的人。多數烏克蘭難民前往波蘭。

值此之際，以色列人與巴勒斯坦人也在聖城耶路撒冷（Jerusalem）醞釀暴力。教宗今天在年度復活節文告中，呼籲讓大家自由進入耶路撒冷聖地。

法新社報導，教宗說：「願遭衝突和分裂折磨多年的中東有和平。在這個榮耀的日子，讓我們為耶路撒冷和所有愛它的人企求和平，基督徒、猶太教徒、穆斯林都一樣。願以色列人、巴勒斯坦人和聖城內的所有居民，與朝聖者一起經歷和平的美好、寓於博愛、得以自由進入聖地，互相尊重彼此的權利。」

以色列警方表示，巴勒斯坦示威者今天上午在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）內部和周邊，與警方爆發衝突，造成10名抗議者受傷。此地兩天前剛發生大型衝突。

現在猶太教徒正在過逾越節、基督宗教在慶祝復活節，穆斯林則是在過齋戒月，三大亞伯拉罕宗教都在慶祝重要節日。

以巴之間幾週以來關係趨於緊繃。巴勒斯坦人3月底、4月初在特拉維夫市（Tel Aviv）內部和附近發動兩場奪命攻擊，以色列部隊則是在約旦河西岸（West Bank）大肆抓捕。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110417