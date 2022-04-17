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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄侵烏損兵折將 第8位將領陣亡下葬聖彼得堡

2022/4/17 18:38
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（中央社聖彼得堡16日綜合外電報導）又有俄羅斯將領在烏克蘭陣亡。聖彼得堡市長發布聲明，指俄國第8軍團副司令佛羅洛夫少將（Vladimir Frolov）本週稍早於戰鬥時死亡，於今天下葬在聖彼得堡。

根據俄國媒體，第8軍團是一連數週攻打烏克蘭馬立波市（Mariupol）的部隊之一。

綜合美聯社和「紐約郵報」（New York Post）報導，聖彼得堡（St. Petersburg）市長貝格洛夫（Alexander Beglov）發布聲明，指佛羅洛夫「在戰鬥中英勇陣亡」，但未說明死亡時間地點。

俄國新聞網站上的照片顯示，佛羅洛夫的墳上堆滿紅白色花朵。

烏克蘭方面說，俄方50天前發起戰爭攻打烏克蘭以來，已有多名將領和數十名高階軍官死亡。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail），佛羅洛夫是俄方在烏克蘭損失的第8名將領。同單位司令莫德維切夫（Andrei Mordvichev）上月在烏克蘭南部刻松市（Kherson）陣亡。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110417

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