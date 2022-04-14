烏東大戰量身打造 美公布加碼軍援烏克蘭清單

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統拜登今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），美國將向烏克蘭額外提供價值8億美元（新台幣232億元）的武器、彈藥和其他安全援助。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員警告，在俄軍從烏克蘭首都基輔一帶撤退之際，俄烏戰爭可能進入血腥的新階段，聚焦在烏東各州。

美國五角大廈宣布，白宮批准的最新一批軍援清單包括11架Mi-17直升機、300架「彈簧刀」（Switchblade）式無人機、18門155毫米榴彈砲及4萬發砲彈，以及化學戰防護裝具。其中Mi-17直升機是美國原本要提供給垮台前阿富汗政府的軍備。

除此之外，還有200輛M113裝甲運兵車、10套AN/TPQ-36反火炮雷達系統、500枚「標槍」（Javelin）反戰車飛彈和3萬副防彈背心及頭盔。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，隨著俄軍將攻擊重點轉移到烏克蘭東部和南部，這8億美元軍援是要「滿足烏克蘭迫切的作戰需求」。他說，這批武器將「盡快」開始運送到烏克蘭；並指出，先前的軍援是在獲得批准之後4到5天就送到烏克蘭。

這筆8億美元軍援使美國為烏克蘭提供的援助總額達到30億美元以上。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute），烏克蘭2020年國防預算只有約60億美元。

美國在俄、烏戰事開打不到2個月後，就提供烏克蘭約占其國防預算一半金額的安全援助，凸顯白宮供應武器裝備的速度之快。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110414