俄揚言消滅馬立波抵抗力量 烏總理：守軍將戰到底

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天證實，儘管俄方發出最後通牒，要求烏克蘭東南部城市馬立波烏軍投降，否則將被消滅，但當地守軍不理會俄方警告。烏克蘭總理說，烏軍將奮戰到底，不會投降。

俄羅斯國防部在一份聲明中說，俄方要求被包圍在馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭士兵自動放下武器投降，以保住他們的生命。「然而，根據截獲的無線電通訊，基輔民族主義派政權禁止就投降進行談判」。

俄羅斯國防部表示，此前投降的烏克蘭士兵稱，「有多達400名加入烏軍的外籍傭兵」被困在工廠，其中有歐洲人和加拿大人。該部宣稱根據截獲的無線電通訊，烏軍已接到命令，包括這400名外籍傭兵，任何想放棄的人一律射殺。俄國國防部警告：「如果進一步抵抗，他們將全部被消滅。」

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）今天接受美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目訪問時說，馬立波剩餘的烏軍部隊仍在戰鬥，並繼續無視俄羅斯的勸降。

什米加爾表示：「這座城市仍未陷落。」他說，烏克蘭士兵繼續控制著馬立波某些地區，「那裡仍有我們的軍隊，我們的士兵。他們會戰鬥到底。」

莫斯科宣稱，俄軍已幾乎完全控制了馬立波。拿下這座港口城市，將是俄方在近兩月戰爭中最大的斬獲。

在俄方設下的投降最後期限格林威治標準時間17日3時（台灣時間17日11時）過後數小時，躲藏在亞速鋼鐵廠的烏克蘭戰士，仍沒有任何願意就範的跡象。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110417