百名民眾躺自由廣場假死抗議 控俄殘殺烏克蘭平民

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（中央社記者游凱翔台北17日電）烏克蘭遭俄羅斯入侵，甚至有平民遭殺害，為表達抗議並訴諸國際聲援，近百名包括在台烏克蘭籍民眾，今天下午躺在自由廣場前「假死抗議」，並播放空襲、火砲等配樂，盼國際及社會譴責種族滅絕的行為。

俄羅斯軍隊在烏克蘭境內涉及屠殺數百名平民，引發國際憤慨。民間社團「台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine」下午邀集近百名包括烏克蘭籍在內的民眾，躺在自由廣場牌樓前「假死抗議」（Die-In Protest），且現場還有外表凶惡，但性情溫馴的「美國惡霸犬」披上烏克蘭國旗相挺。

台灣烏克蘭陣線指出，俄烏戰事持續激烈發展，且波及無辜百姓、死傷無數，這段時間除了看見戰爭無情，俄軍邪惡行徑也令人髮指，這場師出無名戰爭必須停止，因此他們再次為烏克蘭站出來，盼與國際社會一同譴責俄軍的種族滅絕行為。

烏克籍在台民眾凡迪恩（Vadym）致詞表示，非常感謝民眾這麼支持烏克蘭，也謝謝大家能看見烏克蘭民眾的痛苦，他們永遠不會忘記俄羅斯侵略烏克蘭，而他想說，「我們不會放棄，因為我們是自由的人民，沒有人能奪取自由，我們將為烏克蘭未來而戰」。

烏克蘭籍在台民眾伊莉娜（Irina）致詞表示，俄軍犯下很多暴力罪行，很多家庭、寵物及平民都死於非命，且數個烏克蘭城市也不復存在，幾乎被戰火夷為平地。

伊莉娜提到，俄羅斯這十年來透過電視媒體散播對烏克蘭的仇恨，試圖將烏克蘭政府及人民塑造成是納粹份子，並以此為理由合理化戰爭。

此外，為了聲援烏克蘭，波蘭台北辦事處下午3時也在台北國家音樂聽舉辦「SOLIDARITY WITH UKRAINE 慈善音樂會」，這場音樂會由波蘭台北辦事處發起，外交部及文化部指導，台北愛樂文教基金會主辦，音樂會全數票房收入扣除必要支出後，將全數交由外交部捐助烏克蘭作為難民救助之用。（編輯：蘇志宗）1110417