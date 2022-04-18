俄軍飛彈攻擊烏克蘭西部和南部 利維夫6死8傷

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（中央社利維夫／基輔18日綜合外電報導）烏克蘭當局今天通報西部和南部發生多起爆炸，其中利維夫州長表示，今天俄羅斯軍隊針對首府利維夫市的飛彈攻擊至少造成6死8傷。

俄軍進攻烏克蘭北部失利後，轉而鎖定東部頓巴斯（Donbas）準備展開地面攻勢之際，以長程武器攻擊烏克蘭其他地區，其中包括首都基輔。

在利維夫（Lviv）和第聶伯羅（Dnipro）等地區，當局通報今天清晨發生多起爆炸。

根據新聞網站Suspilne，俄軍對第聶伯羅發射飛彈，造成2人受傷。

利維夫州長科茲斯特基（Maksym Kozystkiy）表示，今天上午針對首府利維夫市的飛彈攻擊造成6人死亡，8人受傷。

科茲斯特基表示，三枚飛彈擊中當地的軍方基礎設施，其中一枚飛彈擊中車輛輪胎汰換設施。

而在基輔，路透社記者聽到第聶伯河（Dnieper River）左岸出現一連串爆炸聲。地方當局尚未說明發生爆炸的原因。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，東北部的哈爾科夫市（Kharkiv）過去4天遭到砲擊已有18人喪生和100多人受傷。

澤倫斯基昨天深夜表示：「這就是蓄意的恐怖行動：以迫擊砲、火砲攻擊平民住宅區，攻擊一般平民。」（譯者：劉淑琴／核稿：嚴思祺）1110418