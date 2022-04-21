烏克蘭俄軍占領區遍插勝利旗 俄5/9前恐加強攻勢

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俄羅斯將在5月9日慶祝二戰勝利日，而目前俄軍占領的烏克蘭各地區已開始出現二戰時期的蘇聯勝利軍旗。圖為去年11月俄國共產黨支持者在莫斯科拉起巨大的蘇聯勝利軍旗。（美聯社）

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（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯將在5月9日慶祝二戰勝利日，而目前俄軍占領的烏克蘭各地區已開始出現二戰時期的蘇聯勝利軍旗。

這種紅色勝利旗繪有蘇聯錘子和鐮刀圖案，並寫有「白俄羅斯第1方面軍，第3突擊集團軍，第79步兵軍， 庫圖佐夫二級勳章，伊德里茨第150步兵師」等字樣。1945年5月9日納粹德國向蘇聯投降時，柏林國會大廈已升起這種紅旗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，此後5月9日便成為俄羅斯崇高的節日，那面勝利旗也是重要的標誌。

19日公布的影片顯示，俄軍在其占領下的烏克蘭刻松市（Kherson）升起一面大旗，這是他們的宣傳手法之一。

在烏克蘭東部克爾米納鎮（Kreminna），俄國支持的分離主義者也在20日發布宣傳影片，可看到俄軍把勝利旗懸掛在烏克蘭政府建築上。

烏克蘭官員指出，烏東城鎮克爾米納在本週稍早被俄國和俄國支持的分離主義分子掌控。

勝利旗也被懸掛在俄軍占領的烏克蘭刻松州（Kherson）格尼奇斯克鎮（Henichesk）的地方議會樓頂上。

路透社報導，英國國防部今天也在推特發文指出：「俄國可能想在他們5月9日勝利日慶祝活動之前展示重大戰果，而這可能會影響他們在這個日期之前作戰行動的速度和力道。」

英國國防部更提到，俄國軍隊正從烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的集結區朝克拉莫托斯克市（Kramatorsk）推進，克拉莫托斯克市持續受到火箭攻擊。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110421