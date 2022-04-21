俄羅斯再向馬立波下通牒 烏克蘭守軍拒降籲讓平民撤離

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（中央社烏克蘭札波羅熱20日綜合外電報導）烏克蘭南部港市馬立波最後一批守軍，今天拒絕俄國所下又一最後通牒，但呼籲「文明世界」提供安全擔保，讓平民安全離開。

法新社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後不久便包圍馬立波（Mariupol），並大規模砲擊摧毀這個港市的大片地區，城內45萬居民大多已逃離，馬立波也成為烏克蘭堅決抗敵的象徵。

莫斯科今天再對馬立波剩餘的守軍下達投降最後通牒。按馬立波市長顧問說法，俄國最新的最後通牒也已過期限，守軍仍繼續在龐大的亞速鋼鐵廠（Azovstal）堅守，據稱裡面還有多達平民2000人；法新社表示無法查證相關數字真實性。

守軍描述被圍亞速鋼鐵廠內的「駭人情況」，稱受困平民多為婦孺，沒有飲水、食物和新鮮空氣。鋼鐵廠一名烏軍指揮官今天絕望求援，並指控俄羅斯沒履行允許平民安全離開馬立波的承諾。

極右翼亞速營（Azov Regiment）副指揮官帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）在聲明中說：「我想呼籲所有文明世界加入提供安全擔保的行列。」還說鋼鐵廠內的平民「因不斷的砲擊感到害怕」。

「我們懇求能讓我們為陣亡者收屍，讓平民能鎮靜地出亞速鋼鐵廠。」

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，帕拉瑪在一段影像裡發表聲明，稱只準備在獲得第三方安全擔保下撤離馬立波，「還要能帶上小型武器保護已交出身家性命的人員、撤離傷者，並帶走死者好將他們光榮葬於仍未淪入俄國手裡的土地」。

帕拉碼呼籲全體文明世界加入為他們擔保安全的行列，還說無法接受俄國所提放下武器並投降的要求。

路透社報導，俄國總統蒲亭堅強盟友的車臣領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）表示，俄軍21日就能拿下亞速鋼鐵廠這塊烏軍在馬立波最後的堡壘。

同率車臣部隊在烏克蘭作戰的卡狄羅夫說：「21日午餐前，頂多到下午，俄軍就能徹底控制亞速鋼鐵廠。」（譯者：林沂鋒、陳亦偉）1110421