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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/285

馬立波指揮官求援 守軍情況緊急「恐只剩幾天」

2022/4/20 13:19
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（中央社基輔20日綜合外電報導）在烏克蘭圍城馬立波死守最後一個據點的陸戰隊指揮官說，部隊情況緊急，「就算不是只剩幾小時，或許也只有最後幾天了」；他今早也在臉書（Facebook）發文請求外界協助撤員。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna）躲藏在馬立波（Mariupol）占地遼闊、有地下通道的亞速鋼鐵廠（Azovstal）內，這座工廠已遭俄羅斯軍隊箝制。他表示：「敵軍人數比我們多，大約是10比1。」

烏國官員先前透露，鋼鐵廠地下室還有數以百計平民在避難。馬立波官員說，在俄軍猛烈轟炸下，糧食和水源都已逐漸耗盡。

CNN報導，伏林那呼籲世界各國領袖讓這些馬立波守軍和平民適用「撤離」程序，把這些人送到第三國並確保他們的安全。

他還說，鋼鐵廠內情況「危急」，有大量傷兵，但醫療資源有限。

「我們被完全包圍了。」他說：「我們有約500名傷兵，很難提供他們醫療照護，他們活生生在發爛。這裡還有平民，他們同樣遭受打在上方、打在周圍的砲火襲擊。俄羅斯人用空中投彈和砲火襲擊我們。」

伏林那表示，俄國人握有「空中和砲火優勢，陸地部隊也有裝備和戰車的優勢」。

「我們捍衛的目標只有一個，就是亞速鋼鐵廠，除了軍方人員，這場戰爭也有平民喪生。」

俄方昨天再度發出最後通牒，要求馬立波守軍「立即」棄械投降。

烏克蘭國防部表示，駐守亞速鋼鐵廠的烏國士兵面臨著「災難性局面」。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1110420

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