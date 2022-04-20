歐洲官員：烏東港市馬立波可能數天內被攻下

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（中央社布魯塞爾/莫斯科19日綜合外電報導）歐洲官員今天說，烏克蘭港口城市馬立波可能會在數天內落入俄軍手中，稱馬立波遭遇的情況可能比布查鎮更慘烈。俄軍遭控在布查鎮犯下暴行，但克里姆林宮否認。

路透社報導，由於事涉敏感，這位要求不要具名的歐洲官員說：「最終，我們的確預期馬立波市（Mariupol）將完全遭摧毀，且有許多平民將喪命。」

這位歐洲官員跟美國記者說：「我擔憂的是，馬立波情況將比布查鎮（Bucha）更糟糕。到了5月9日，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）可能會宣布解放馬立波市…因此，我預測馬立波將在未來幾天內被控制。」

俄羅斯今天喊話要烏克蘭軍隊「立刻」棄械投降，並向被圍困的港口城市馬立波守軍發出新的最後通牒，要他們放棄抵抗。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨晚宣布俄軍集中對烏東發動新一波攻擊後，俄羅斯國防部做出這番警告。

俄羅斯聲明指出，「我們再次呼籲基輔當局說明理由並對戰士下達命令，停止他們毫無意義的抵抗。」

「不過，很明白他們將不會接獲基輔當局這樣的指示和命令，我們呼籲（這些戰士）自己做出決定放下武器。」

這項聲明未直接提到俄軍針對烏東的新一輪攻擊。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）證實，俄軍「正逐步落實我們解放（烏東）的計畫」。

蕭依古在與俄軍指揮官的視訊會議中表示：「我們正採取措施以恢復和平的生活。」

俄軍部分最猛烈攻擊，已集中在具戰略地位的亞速海（Sea of Azov）港市馬立波。

馬立波港連接俄羅斯掌控的部分烏東地區，以及已遭俄羅斯侵吞的克里米亞（Crimea）半島。

（中央社製圖）

俄羅斯國防部指出，仍躲在這座被摧毀城市主要冶金廠裡的烏軍面臨「災難性的局面」。

俄羅斯國防部表示：「放下武器的人可保證活命。」

俄軍今天稍後指出，對於「無人」使用人道走廊感到遺憾，這條人道走廊將在格林威治時間20日上午11時（台灣時間20日晚間7時）重新開放。

然而頓內茨克（Donetsk）的烏克蘭叛軍指揮官巴蘇林（Eduard Basurin）說，分離主義者「突擊部隊」已對馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）發動攻擊。

俄羅斯新聞媒體引述巴蘇林報導：「俄羅斯聯邦真的幫助我們，提供空中和火砲支援。」

巴蘇林也否認仍有平民可能受困在這個工業區的說法。

他說：「那裡已經沒有平民留著。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110420