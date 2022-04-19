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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

俄羅斯：已開啟人道走廊 讓繳械烏軍離開馬立波

2022/4/19 22:16
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯政府今天表示，俄國軍隊已開啟一條人道走廊，讓同意繳械的烏克蘭軍事人員離開受圍困城市馬立波（Mariupol）。

法新社報導，俄羅斯軍事行動若干最激烈戰鬥集中在亞速海（Sea of Azov）戰略港市馬立波附近。俄國政府呼籲烏克蘭當局施壓軍方「停止毫無意義抵抗」。

俄羅斯國防部指出，「俄國武裝部隊已開啟一條人道走廊，讓自願繳械的烏克蘭軍事人員和民族主義武裝分子撤離」，這條安全走廊於下午2時（格林威治時間11時）開啟。

為此，俄國國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）發表聲明指出，俄軍與宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）部隊已在亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）附近「暫停任何軍事活動」。

俄國國防部指稱，此決定是因為考量到亞速鋼鐵廠的「災難性情況」和「純粹人道原則」。

俄國已在「3個方面」部署人道車隊，包括巴士、汽車和救護車，運送和治療民眾。俄國國防部表示，也已設立臨時住宿和急救設施。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110419

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