烏東之戰開打 俄軍轟炸馬立波鋼鐵廠招降守軍

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圖為被俄軍轟炸的馬立波建物。（圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊18日在烏東幾乎整條前線上發起新攻勢，「頓巴斯之戰」現已開打。在東南部港市馬立波，俄軍朝當地鋼鐵廠投擲重型炸彈，並命令廠內守軍限時投降。

● 俄軍展開新攻勢 稱尋求解放烏東

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）19日宣布，莫斯科正在展開對烏克蘭的新一階段「特殊軍事行動」。國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）說，莫斯科正尋求「解放」烏國東部地區，並指控西方提供基輔（Kyiv）當局武器援助，導致軍事行動拖長。

烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）形容俄軍在烏國東部的新攻勢「非常謹慎」，但終將失敗。但烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）19日表示，俄軍已占領州內的克爾米納市（Kreminna）。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兼任研究員、澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）推文分析，若俄軍完全奪下烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克2州，連同在烏南奪得的土地，便可聲稱達成這次「特殊軍事行動」目標。

俄烏間的頓巴斯之戰開打。（中央社製圖）

● 馬利波圍城 烏軍堡壘亞速鋼鐵廠狀況受矚目

馬立波市（Mariupol）已被俄軍包圍數週，自俄國2月24日派兵入侵烏克蘭以來，當地經歷最激烈的戰鬥和最全面性的毀損。如今歐洲最大鋼鐵冶煉廠之一─馬立波市亞速鋼鐵廠（Azovstal）因為其綿密隧道網路，可抵禦轟炸和封鎖，成為了該市最後抗俄堡壘。

俄方19日要求藏身鋼鐵廠內的烏克蘭部隊與外籍戰士，若想活命，就得在莫斯科時間中午（台灣時間17時）前放下武器。俄國車臣地區領導人暨總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）宣稱，俄軍19日就會完全接管這座鋼鐵廠。

根據馬立波市議會，約有上千平民躲在這座大型煉鋼廠下方的地下避難所，並說包圍馬立波的俄軍朝著烏克蘭控制的這座煉鋼廠投擲重型炸彈。

在俄羅斯侵略下，烏克蘭馬立波市亞速鋼鐵廠（圖）可抵禦轟炸和封鎖，成為該市最後抗俄堡壘。（圖取自維基共享資源；作者MOs810，CC BY-SA 3.0）

● 蒲亭褒揚濫殺平民部隊 馬克宏停止和蒲亭對話

蒲亭18日發布總統令，賦予第64摩托步兵旅（Motor Rifle Brigade）「護衛隊」（Guards）頭銜，表揚他們捍衛國土與國家利益。但烏克蘭國防部指控這群人占領基輔市郊的布查（Bucha）時犯下戰爭罪，將部分居民的雙手反綁在背後，接著擊斃他們。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）18日表示，布查等地的屠殺事件曝光後，他與蒲亭已停止對話。另外，在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）遭致命空襲攻擊，至少造成7人喪命後，歐洲聯盟（EU）18日再譴責俄羅斯軍隊「不分青紅皂白」轟炸平民。

● 俄稱開啟馬立波人道走廊 UN盼未來幾週內可望停火

俄羅斯政府19日表示，俄國軍隊已開啟一條人道走廊，讓同意繳械的烏克蘭軍事人員離開受圍困城市馬立波。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稍早宣布，烏國當局仍無法與俄羅斯達成協議，以從烏國城鎮疏散平民，這也是烏國人道走廊暫時關閉的第3天。

聯合國（UN）負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）則表示，烏俄部隊在烏國基於人道的停火目前暫時未見，但有可能在未來幾週內實現。

● 與日本續援烏抗俄 美研究把俄列為恐怖主義資助國

美國國防部高層官員18日表示，美國軍方未來幾天預料會開始訓練烏克蘭人使用榴彈砲，預計將在烏克蘭境外進行；美方打算訓練種子教師使用其中一些新武器，之後再由種子教師指導烏克蘭同袍。

另外，日本防衛大臣岸信夫19日宣布，因應烏克蘭請求，日方將提供對抗化學武器的防護衣、防護面罩與無人機等，準備完成後將由民航機運送至波蘭，再送至烏克蘭。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方正在尋找一切可行方式，讓俄羅斯為對烏克蘭發動戰爭負責，包括可能將俄羅斯列為資助恐怖主義的國家。這個過程可能需要數週才能做出決定。

● 烏控俄破壞千億美元基建 烏總統稱入歐盟有望

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）表示，俄軍入侵行動迄今已摧毀烏國多達30%的基礎設施，價值1000億美元；如能動用西方國家凍結的俄羅斯資產，戰後重建工作預計可於2年內完成。

歐盟希望設法建立烏克蘭重建基金，部分歐盟政治人物呼籲動用西方凍結的俄羅斯資產，其中包括價值3000億美元的俄羅斯中央銀行外匯儲備。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）18日表示，烏克蘭可望在數週內獲得歐盟入會候選資格。澤倫斯基幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）則稱，烏克蘭可望在歐盟6月舉行領袖高峰會後取得候選國身分。

烏克蘭總統澤倫斯基（前右3）將兩冊填妥的歐盟入會問卷交給歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯（前右2）。（圖取自twitter.com/MattiMaasikas）

● 俄軍防空飛彈旅指揮官陣亡 俄寡頭遭全球鎖定

蒲亭對烏克蘭發動殘酷戰爭的代價正節節攀升，英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，俄軍第49防空飛彈旅指揮官葛里辛（Ivan Grishin）因為腹部遭彈片擊傷，在烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）附近身亡。

根據烏克蘭武裝部隊參謀總部說法，俄軍在這場戰爭中的陣亡人數已經達到2萬600人。

另一方面，世界頂尖經濟學家敦促20國集團（G20）領袖起草一份全球資產登記表，以追蹤逃稅者，並藉此揭露寡頭隱藏的財富，向入侵烏克蘭的俄羅斯施壓。

而太平洋島國斐濟的檢察長19日提交的禁止令顯示，美國尋求扣押疑似屬於俄國寡頭克里莫夫（Suleiman Kerimov）、現停泊於斐濟的超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea）。

● 莫斯科號沉沒 俄拒說明傷亡、美日防俄特工搞破壞

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日遭烏克蘭飛彈重創，據稱逾400名官兵隨船沉沒。部分家屬在社群網站發文或透過獨立媒體發表聲明說，他們聯絡不上在莫斯科號服役的孩子。

面對家屬要求說明艦上官兵下落，克里姆林宮19日拒絕透露任何傷亡相關細節。

日本富士晚報則報導，「莫斯科號」毀損沉沒後，美日情報單位憂心蒲亭可能惱羞成怒，下令特工在美日兩國搞破壞。美日認為，俄羅斯或北韓的特工有可能進行炸電廠等工作。

● 俄烏戰爭波及全球經濟 IMF下修年度成長率

俄羅斯入侵烏克蘭造成經濟損失，加劇通貨膨脹，拖累後疫情經濟復甦，國際貨幣基金（IMF）19日發布世界經濟展望（World Economic Outlook），將2022年與2023年全球經濟成長率皆下修為3.6%，較俄烏戰爭爆發前1月報告預期分別下調0.8與0.2個百分點。

IMF預測烏克蘭今年經濟成長率為負35%，俄羅斯今、明兩年經濟成長率分別為負8.5%與負2.3%。

報告並指出，除了經濟成長受到影響，戰爭也加劇通貨膨脹、燃料與食品價格迅速上揚，弱勢族群受到的衝擊最大，特別是低收入國家。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1110419