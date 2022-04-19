俄烏戰爭衝擊 IMF下修全球年度經濟成長率預測為3.6%

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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）俄羅斯入侵烏克蘭造成經濟損失，加劇通貨膨脹，拖累後疫情經濟復甦，國際貨幣基金（IMF）將2022年與2023年全球經濟成長率皆下修為3.6%，較俄烏戰爭爆發前1月報告預期分別下調0.8與0.2個百分點。

IMF今天發布世界經濟展望（World Economic Outlook）表示，烏克蘭戰爭造成的經濟損失將導致2022年全球經濟成長顯著放慢。

IMF預測烏克蘭今年經濟成長率為負35%，俄羅斯今、明兩年經濟成長率分別為負8.5%與負2.3%。

報告並指出，除了經濟成長受到影響，戰爭也加劇通貨膨脹、燃料與食品價格迅速上揚，弱勢族群受到的衝擊最大，特別是低收入國家。

通貨膨脹讓各國中央銀行在控制價格壓力與確保經濟成長間的權衡變得複雜，各國在緩和戰爭對經濟影響的財政政策空間也有限。隨著許多國家斷絕與俄羅斯的商業聯繫，有可能會對後疫情的復甦帶來衝擊，並威脅以規則為基礎的框架。

此外，報告指出，衝突加劇疫情大流行造成的經濟壓力，儘管許多國家度過疫情嚴重階段，但死亡人數仍然很高。中國近來的封鎖措施，也可能加劇其他地區的供應鏈中斷。

對此，IMF下修全球經濟成長率從去年的6.1%放緩到今、明兩年的3.6%，較俄烏戰爭爆發前、1月更新報告分別下調0.8與0.2個百分點。

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報告並強調，這一預測存在高度不確定性，全球經濟前景仍可能受到戰爭惡化、對俄羅斯制裁升級、中國經濟放緩較預期劇烈，以及新種、更具毒性的變異株導致疫情再度爆發等因素拖累。

受到戰爭引發的大宗商品價格上揚與通貨膨脹壓力擴大推動，報告預估今年先進經濟體的消費者物價指數（CPI）將達到5.7%，新興市場與發展中經濟體為8.7%，較1月報告預測高出1.8與2.8個百分點。（編輯：黃自強）1110419

（中央社製圖）

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