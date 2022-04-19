瑞銀調降中國全年經濟成長率至4.2% 低於官方目標

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）中國18日公布今年首季經濟成長率4.8%，低於全年目標5.5% ，分析指出中國的防疫政策將持續影響經濟走勢。根據瑞銀投資銀行最新報告，將今年中國全年經濟成長率預測下調至4.2%。

中國國家統計局18日發布第一季的經濟數據，受疫情等因素影響，中國經濟表現疲弱，第一季經濟成長率4.8%，低於全年目標5.5%。3月的失業率也較2月上升。

根據香港01、香港經濟日報報導，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，考慮到中國面臨經濟下行的壓力加劇，因此將2022年的全年經濟成長率預期下調，從原本的5%下調至4.2%。

她提到，假設下半年防疫限制措施放寬，經濟成長趨勢可能會反彈。

她又預計，接下來會有更多的政策支持「穩增長」，包括加大基建投資、促進信貸成長和放寬房地產政策。但她認為：「政府並不會不惜一切代價實現5.5%的經濟增長目標，短期內也不會調整防疫政策。」

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據報導，汪濤也提到，假設中國2023年的防疫限制政策有所放鬆，有望帶動消費明顯恢復，屆時基建投資或將減速，預計明年的GDP成長將會反彈至5.4%左右。

根據報導，汪濤同時將今年消費者物價指數（CPI）預測下調至2.4%，人民幣兌美元進一步走弱。她指出，雖然央行不會坐視滙率大幅貶值，且在岸市場利率的下行空間有限，但資本外流可能加劇，人民幣面臨一定貶值壓力。預計年底人民幣兌美元滙率將走弱至6.6。（編輯：曹宇帆）1110419