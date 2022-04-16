中國降準1碼意在穩經濟 分析：低於預期且謹慎

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）中國人民銀行（央行）宣布自25日起降準1碼，釋放長期資金約人民幣5300億元（約新台幣2.4兆元）。市場分析認為降準力道低於預期，意在緩解疫情造成的衝擊。

對於這次中國央行降準不降息，經濟學家則認為，市場對於寬貨幣預期有所降溫，短期降息動力不足，「仍需等待更強催化因素和更適宜窗口」。

中國人民銀行官網15日發布，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。

為加大對小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。

綜合上海證券報、中新經緯、香港經濟日報報導，本次降準1碼的決定低於市場預期的2碼，顯示降準的目的旨在緩解疫情對經濟影響，整體態度偏向謹慎。

報導引述分析指，這次降準幅度不如預期的原因有三：

首先，目前銀行間流動性相對穩定，不存在較大的流動性缺口；第二，全球主要經濟體接續宣布升息，中美貨幣政策分化將會對外匯造成降大的影響，因此制約了中國央行大幅寬鬆的進程；第三，經過近幾年的連續降準，目前中國金融機構加權平均存款準備金率為8.1%，位於較低的水準，降準空間有限。

除降準力道不如預期外，市場同時關注接下來是否會釋放出降息的消息。而多數經濟學者、分析機構普遍認為，雖然存在降息的空間，但是在短期內並不會發生。

報導指出，貨幣政策寬鬆窗口期仍未結束，仍可期待多種政策工具多管齊下穩定經濟。唯獨降息，「當前仍需等待更強的催化因素和更適宜的窗口。」

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報導引述植信投資首席經濟學家連平表示，在美國加大力度升息的背景下，中國貨幣政策利率操作會相對謹慎，「加上中國目前利率水準基本能匹配經濟增速，因此進一步下調利率操作空間不大。」

東方金誠首席宏觀分析師王青在報導中則提及不同觀點，他認為，降準不代表政策性降息的可能性被排除，「考慮到當前地產下行和疫情波動，降息更能起到扭轉樓市預期，直接降低實體經濟融資成本作用。」（編輯：周慧盈）1110416