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IMF下修台灣今年經濟成長率預測為3.2% 通膨增至2.3%

2022/4/19 21:03（4/19 21:23 更新）
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國際貨幣基金下修台灣今年經濟成長率預測至3.2%，通貨膨脹率上修0.8個百分點至2.3%。（中央社製圖）
國際貨幣基金下修台灣今年經濟成長率預測至3.2%，通貨膨脹率上修0.8個百分點至2.3%。（中央社製圖）
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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，國際貨幣基金（IMF）下修全球今年經濟成長率預測，台灣小幅下調至3.2%，通貨膨脹率上修0.8個百分點至2.3%。中國今年經濟成長率預估為4.4%，通膨為2.1%。

IMF今天發布世界經濟展望（World Economic Outlook）表示，烏克蘭戰爭造成的經濟損失將導致2022年全球經濟成長顯著放慢，報告預測全球2022年與2023年全球經濟成長率皆為3.6%，較俄烏戰爭爆發前1月報告預期分別下調0.8與0.2個百分點。

在台灣經濟預測方面，報告預估台灣今年經濟成長率為3.2%，較去年10月報告下修0.1個百分點，明年經濟成長率則預估為2.9%。

消費者物價指數（CPI）部分，報告預測台灣今年CPI年增率將達到2.3%，較去年10月預估的1.5%高出0.8個百分點；明年則預估為2.2%。今年及明年失業率均為3.6%。

其他個別國家部分，報告預估美國今、明兩年經濟成長率分別為3.7%與2.3%，都較1月更新報告下調0.3個百分點；歐元區今、明兩年經濟成長率則為2.8%與2.3%，較1月報告下調1.1與0.2個百分點。

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中國今、明兩年經濟成長率預估為4.4%與5.1%，分別較1月報告下調0.4與0.1個百分點。至於消費者物價指數，報告預測今、明兩年分別為2.1%與1.8%。中國國家統計局日前宣布，中國第1季國民生產毛額（GDP）成長率為4.8%。

日本今、明兩年經濟成長率預估分別為2.4%與2.3%。亞洲四小龍的韓國、新加坡與香港今年經濟成長率預期分別為2.5%、4.0%與0.5%，明年則為2.9%、2.9%與4.9%。（編輯：林憬屏）1110419

（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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