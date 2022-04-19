IMF下修台灣經濟成長預測為3.2% 國發會：經濟本質仍佳

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）俄烏戰爭遲未落幕，國際貨幣基金（IMF）因而下修全球及台灣今年經濟成長率預測值，不過國發會表示，IMF對台灣的下修幅度有限，顯見台灣經濟本質仍佳。

IMF今天發布世界經濟展望（World Economic Outlook），內容顯示，俄烏戰爭造成的經濟損失將導致2022年全球經濟成長顯著放緩，預測全球2022年與2023年經濟成長皆為3.6%，和俄烏戰爭爆發前的1月報告預測值相比，分別下調0.8與0.2個百分點。

台灣方面，報告預估台灣今年經濟成長為3.2%，較去年10月報告下修0.1個百分點，明年經濟成長預估為2.9%。

國發會表示，從IMF僅下修台灣經濟成長率0.1個百分點來看，並參照亞洲開發銀行（ADB）等國際機構對台灣經濟成長預測及近期出口大幅成長的情形，可看出即使有俄烏戰爭及最近中國供應鏈延誤等因素，對於台灣實體經濟成長影響相對有限，經濟成長本質仍佳，大部分影響是在物價。

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IMF這次報告除下修台灣經濟成長率，也預測台灣今年物價上漲率將達2.3%，較去年10月預估的1.5%、高出0.8個百分點，明年則預估為2.2%。

根據IMF預估，台灣今年CPI將衝破2%的通膨警戒線。國發會對此表示，物價上漲是全球問題，各國都有提出相關抑制因應作法，台灣目前已提出包含大宗物資減免等平穩物價等措施，央行也會持續關注。（編輯：林克倫）1110419

（中央社製圖）