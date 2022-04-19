俄軍謹慎進行烏東攻勢 令亞速鋼鐵廠烏軍投降

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（中央社基輔/莫斯科19日綜合外電報導）烏克蘭總統幕僚今天表示，俄羅斯軍隊在烏國東部的新攻勢「非常謹慎」，但終將失敗。俄國則要求藏身亞速鋼鐵廠的烏克蘭部隊和外籍傭兵在台灣時間下午5時前投降。

路透社報導，烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）說，俄國部隊試圖找到烏軍防線「弱點」，但「他們的攻勢終將失敗，我給你99%保證，他們絕對沒有足夠實力」。

阿列斯托維奇在國家電視台說：「昨天宣布且似已展開的（烏東）頓巴斯地區（Donbas）戰役正在進行中，且過程非常謹慎。戰役不會利於俄方。」

烏克蘭官員今天表示，俄軍試圖沿著烏東幾乎整條前線突破烏克蘭的防禦。

之前俄軍攻擊烏克蘭首都基輔（Kyiv）失利，遭烏國部隊擊退後，現已重新集結，聚焦在烏東發動新攻勢。

另外，在烏克蘭東南部遭俄軍包圍的馬立波市（Mariupol），俄方今天要求藏身亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏軍和外籍傭兵，如果想活命，就得在莫斯科時間中午（台灣時間下午5時）前放下武器，目前時限已過。

馬立波市已被俄軍包圍數週，自俄國2月24日派兵入侵烏克蘭以來，當地經歷最激烈的戰鬥和最全面性的毀損。

烏克蘭當局昨天曾表示，還有不少於1000名平民藏身鋼鐵廠地下避難所，並指俄國朝工廠投擲重型炸彈。

俄國國防部今天發布聲明，要求廠內烏克蘭部隊和外籍傭兵投降，聲稱「放下武器的人保證能生還」。

俄國支持的烏克蘭分離主義份子今天稍早表示，他們正在嘗試攻占亞速鋼鐵廠。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110419