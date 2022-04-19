烏克蘭填妥歐盟入會問卷 澤倫斯基堅信將獲支持

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭可望在數週內獲得歐盟入會候選資格。澤倫斯基已在首都基輔會見歐盟特使。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8日造訪烏克蘭，親手把入會問卷交給澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），而他已將兩冊填妥的問卷交給歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯（Matti Maasikas）。

根據社群媒體上一段兩人見面的影片，澤倫斯基告訴馬西卡斯：「我們相信烏克蘭會獲得支持，成為加入歐盟的候選國，接下來將展開最後的（審議）階段。」

他說，「我們真的相信，這項程序將會在未來數週內展開」，還說「烏克蘭人民早已在心中自認是歐洲的一員」。

馬西卡斯在推特（Twitter）表示：「烏克蘭朝著加入歐盟再邁進一步。」貼文附上他與澤倫斯基見面的照片。

他說：「很榮幸收到澤倫斯基總統的歐盟入會問卷；歐盟執委會主席范德賴恩10天前才親手將問卷交給他；非常短的時間、非常緊湊的步驟，非常快的速度。」

澤倫斯基幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，烏克蘭可望在歐盟6月舉行領袖高峰會後取得候選國身分。

他說：「接下來將展開入會協商，（歐盟）應會加速啟動相關流程。烏克蘭將成為歐盟的一員。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110419