更多編輯台推薦新聞：
朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏克蘭完成問卷調查 正式展開入歐盟程序

2022/4/18 10:54（4/18 11:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為歐洲議會前懸掛烏克蘭國旗。（圖取自歐洲議會網頁www.europarl.europa.eu）
圖為歐洲議會前懸掛烏克蘭國旗。（圖取自歐洲議會網頁www.europarl.europa.eu）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）今天表示，烏克蘭已完成加入歐洲聯盟（EU）的問卷調查，這是烏國尋求成為歐盟會員國的「起點」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8日造訪烏克蘭，親手把入會問卷交給澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，范德賴恩承諾加速啟動烏克蘭加入歐盟流程。

卓夫科瓦今天晚上告訴烏克蘭公共電台：「今天我可以說，烏克蘭這邊的文件已經完成了。」

他說，歐盟執委會必須針對烏克蘭成為會員所需遵守的標準發布建議，「我們預期建議…是正面的，到時球就會在歐盟成員國那一方」。

卓夫科瓦表示，在歐洲理事會（European Council）6月的會議上，烏克蘭預料可以取得候選國地位，「接著我們將開始入會談判，一旦舉行會談，我們就可以討論烏克蘭成為歐盟正式會員國的相關問題」。

根據歐洲理事會網站上的日程表，歐洲理事會將在6月23日至24日召開會議。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110418

延伸閱讀
烏克蘭：6月可望獲歐盟入會候選資格烏克蘭歐委會主席：我們必須勝利 給其他人希望烏總統立陶宛國會演說 籲歐盟快制裁俄石油和銀行[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀