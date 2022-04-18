烏克蘭完成問卷調查 正式展開入歐盟程序
2022/4/18 10:54（4/18 11:08 更新）
圖為歐洲議會前懸掛烏克蘭國旗。（圖取自歐洲議會網頁www.europarl.europa.eu）
（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）今天表示，烏克蘭已完成加入歐洲聯盟（EU）的問卷調查，這是烏國尋求成為歐盟會員國的「起點」。
歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8日造訪烏克蘭，親手把入會問卷交給澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，范德賴恩承諾加速啟動烏克蘭加入歐盟流程。
卓夫科瓦今天晚上告訴烏克蘭公共電台：「今天我可以說，烏克蘭這邊的文件已經完成了。」
他說，歐盟執委會必須針對烏克蘭成為會員所需遵守的標準發布建議，「我們預期建議…是正面的，到時球就會在歐盟成員國那一方」。
卓夫科瓦表示，在歐洲理事會（European Council）6月的會議上，烏克蘭預料可以取得候選國地位，「接著我們將開始入會談判，一旦舉行會談，我們就可以討論烏克蘭成為歐盟正式會員國的相關問題」。
根據歐洲理事會網站上的日程表，歐洲理事會將在6月23日至24日召開會議。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110418
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