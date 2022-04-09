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烏克蘭：6月可望獲歐盟入會候選資格

2022/4/9 21:34（4/10 00:07 更新）
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烏克蘭副總理斯特法尼希納表示，預期6月烏克蘭可獲歐盟入會候選資格。圖為歐盟執行委員會主席范德賴恩（左）8日親送烏克蘭總統澤倫斯基（右）一份加入歐盟必填的問卷。（圖取自twitter.com/StefanishynaO）
烏克蘭副總理斯特法尼希納表示，預期6月烏克蘭可獲歐盟入會候選資格。圖為歐盟執行委員會主席范德賴恩（左）8日親送烏克蘭總統澤倫斯基（右）一份加入歐盟必填的問卷。（圖取自twitter.com/StefanishynaO）
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（中央社基輔9日綜合外電報導）主管歐洲及歐洲－大西洋區域整合事務的烏克蘭副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）表示，她預期烏克蘭在6月將可獲得歐洲聯盟入會候選資格。

根據英國「衛報」（The Guardian），斯特法尼希納推文表示，在申請加入歐盟一事上，烏克蘭已經「做好快速行動的準備」。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天承諾，將快速處理烏克蘭申請入會案。

范德賴恩在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）召開的聯合記者會上，將加入歐盟必填的調查問卷交給澤倫斯基。

范德賴恩說：「親愛的弗拉迪米爾（澤倫斯基名），在這個信封裡，有成為歐盟會員非常重要的一步，裡面放的問卷是我們未來幾週討論的基礎，你們通往歐洲與歐盟的道路從這裡開始。」

澤倫斯基收到問卷後，向范德賴恩表達謝意時開玩笑地說：「烏蘇拉（范德賴恩名），我們將在一週內備妥答案。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110409

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